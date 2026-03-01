Luna de Gusano y eclipse lunar total iluminan el cielo de México

Luna de Gusano: ¿cuándo se podrá ver la luna llena de marzo?

Domingo, 1 de marzo de 2026 19:33 | Ciencia y Tecnología | ASTRONOMÍA-LUNA

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Este domingo cientos de mexicanos se prepararon para darle la bienvenida al mes de marzo con el mejor ánimo y grandes expectativas. Este mes, el cielo será testigo de diversos espectáculos astronómicos, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para aquellos amantes de la astronomía y fanáticos de eventos celestes.

La Luna de Gusano y su significado cultural

La Luna de Gusano es el nombre tradicional que recibe la luna llena de marzo y marca la transición del invierno a la primavera en el hemisferio norte. Este fenómeno astronómico es uno de los más esperados del mes, ya que simboliza el renacimiento de la naturaleza y el aumento gradual de las temperaturas.

Detalles del eclipse lunar y observación en México

La Luna llena de marzo, conocida como Luna de Gusano, podrá observarse este martes 3 de marzo. Su punto máximo de iluminación ocurrirá durante la madrugada, aunque será visible desde la noche anterior y durante las primeras horas del día, alrededor de las 05:38 horas.

Este año, la Luna llena de marzo coincide además con un eclipse lunar total, un fenómeno que teñirá el satélite natural de la Tierra de un color rojo intenso carmesí, generando un efecto visual conocido como Luna de Sangre. Este evento tendrá lugar desde la noche del lunes 2 y parte de la madrugada del 3 de marzo.

Como ocurre con cualquier Luna llena, el mejor momento para verla será justo después del atardecer, cuando aparece en el horizonte con un tono más anaranjado debido a un efecto óptico de la atmósfera. Además, la Luna llena se verá a simple vista alrededor de tres noches, del 2 al 4 de marzo.

El nombre proviene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes asociaban esta luna con la época en que el suelo comenzaba a descongelarse y reaparecían los gusanos de tierra, señal clara de que la primavera estaba cerca y las aves regresarían pronto para alimentarse.

Además de su valor astronómico, la Luna de Gusano tiene un significado cultural relacionado con renovación, crecimiento y nuevos comienzos. En interpretaciones espirituales es un momento para limpiar lo que está estancado, simplificar rutinas y hacer espacio para un crecimiento nuevo.

Para disfrutar mejor la Luna de Gusano:

- Busca un lugar alto y despejado, con poca contaminación lumínica y alejado de edificios altos que puedan obstruir tu vista.

- Observa hacia el horizonte este al momento del anochecer, en dirección a la constelación de Leo.

- No necesitas telescopio; puede apreciarse a simple vista.

- Si cuentas con binoculares, podrás distinguir mejor sus cráteres y relieves.

De acuerdo con el calendario lunar del Instituto Geográfico Nacional (IGN), las fases de marzo 2026 son:

- Luna llena: 3 de marzo

- Cuarto menguante: 11 de marzo

- Luna nueva: 19 de marzo

- Cuarto creciente: 25 de marzo