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Ciencia y Tecnología

Luna Rosa 2026 en México: tradición y ciencia se unen

Este fenómeno lunar tiene raíces culturales en pueblos originarios y se relaciona con la floración primaveral.

Por El Universal

Abril 02, 2026 02:27 p.m.
A
Luna Rosa 2026 en México: tradición y ciencia se unen

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Con la llegada de la

primavera
, el cielo nocturno ofrece uno de los eventos más atractivos del calendario astronómico: la Luna Rosa

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. Este fenómeno despierta cada año el interés de los amantes de la astronomía, no solo por su belleza, sino también por el significado cultural que arrastra desde hace siglos.
La Luna Rosa 2026 ha sido visible desde el martes y permanecerá observable hasta este jueves, por lo que aún podrá apreciarse durante esta noche en México.
Sin embargo, el punto máximo de iluminación ocurrió el miércoles alrededor de las 20:11 horas (tiempo del centro del país).
A pesar de su nombre, la Luna Rosa no cambia de color. Se trata de la primera luna llena de abril, cuyo nombre tiene raíces en las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte. Ellos la asociaban con la floración de la Phlox subulata, una planta que tiñe el paisaje de tonos rosados durante la primavera.
Este evento también es conocido con otros nombres como "Luna de Hierba", "Luna de Huevo" o "Luna de Pez", dependiendo de la región y la cultura. Estas denominaciones reflejan la estrecha relación entre los ciclos lunares y los cambios estacionales.
La observación de la luna llena no requiere equipo especializado, pero ciertas recomendaciones pueden mejorar considerablemente la experiencia, como:
Elegir un lugar con poca contaminación lumínica
Las zonas alejadas de las luces urbanas ofrecen una mejor visibilidad del cielo y permiten apreciar con mayor claridad el brillo lunar.
Consultar el estado del clima
Abril es un mes de transición, por lo que revisar el pronóstico meteorológico ayuda a evitar cielos nublados que dificulten la observación.
Evitar el uso de dispositivos electrónicos
Reducir la exposición a pantallas antes de observar el cielo facilita la adaptación de la vista a la oscuridad.

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