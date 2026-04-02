Luna Rosa 2026 en México: tradición y ciencia se unen

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Con la llegada de la

, el cielo nocturno ofrece uno de los eventos más atractivos del calendario astronómico: la

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. Este fenómeno despierta cada año el interés de los amantes de la astronomía, no solo por su belleza, sino también por el significado cultural que arrastra desde hace siglos.La2026 ha sido visible desde el martes y permanecerá observable hasta este jueves, por lo que aún podrá apreciarse durante esta noche en México.Sin embargo, elde iluminación ocurrió elalrededor de las(tiempo del centro del país).A pesar de su nombre, lano cambia de color. Se trata de lade abril, cuyo nombre tiene raíces en las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte. Ellos la asociaban con la floración de la Phlox subulata, una planta que tiñe el paisaje de tonos rosados durante laEste evento también es conocido con otros nombres como "", "" o "Luna de Pez", dependiendo de la región y la cultura. Estas denominaciones reflejan la estrecha relación entre losy los cambios estacionales.La observación de la luna llenaespecializado, pero ciertaspueden mejorar considerablemente la experiencia, como:Elegir un lugar conLas zonas alejadas de las luces urbanas ofrecen unadel cielo y permiten apreciar con mayor claridad elConsultar elAbril es un mes de transición, por lo que revisar elayuda aque dificulten la observación.Evitar el uso de dispositivos electrónicosReducir la exposición a pantallas antes de observar el cielo facilita laa la