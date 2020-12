Mandarán 10 mil voces del planeta a la Luna en un disco de níquel

En mixteco, hindi, coreano, español, inglés, ruso o cualquier idioma, la gente podrá enviar 30 segundos de grabación a la Luna, hablando de lo que ellos quieran, contando algo, diciendo algo, todo menos mensajes de odio. Las 10 mil voces serán grabadas en un disco de níquel y enviadas a bordo del Astrobotic's Peregrine.

El proyecto, presentado por el director musical Felipe Pérez Santiago, tiene como padrinos a Ely Guerra y Horacio Franco, quienes motivaron a compartir sus voces y claro, compartirán las propias a través de la aplicación "The earthling project".

"Ya ha habido varios proyectos en los que se ha mandado música al espacio, pero ahora es música mandada expresamente para mandar al espacio, no como lo que se ha mandado de The Beatles y demás, aquí vamos a crear una obra (una pieza musical), yo voy a compilar las voces a los seres humanos".

Si bien el disco será lanzado el próximo año a la Luna, no será reproducido en el espacio, y Felipe explicó el porqué.

"El lanzamiento del disco (de níquel) a la Luna es un acto simbólico, para dejar un documento de que esto existe, sin embargo, lo vamos a reproducir aquí en la tierra en plataformas de streaming".

El proyecto se da de la mano de Arch Missión Foundation y Instituto Seti, que desde hace más de 35 años se dedica a la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, así como a la investigación de la evolución y preservación de la vida en el universo.

Tanto Ely Guerra como Horacio aplaudieron esta iniciativa.

"Mi voz ha sido lo que me ha permitido conectar con todos, y pensar que mi voz puede conectar con aquello desconocido es realmente increíble", dijo la artista, mientras que el flautista agregó.

"Estoy orgulloso de poder participar como flautista en un proyecto así, admirar y querer a Felipe como un valor cultural del México contemporáneo, porque es una figura con muchas cualidades y virtudes, es un proyecto humanista que conjunta arte y ciencia".

La gente que quiera participar podrá descargar la aplicación, elegir un traje de astronauta, compartir su foto, si quiere, y grabar hasta tres audios de 30 segundos de duración. Todas las voces recaudadas serán unificadas y musicalizadas por Felipe, quien deseó que se supere la cifra para doblar o triplicar las voces.

Puedes descargar la aplicación aquí: https://earthlingproject.com/join-the-movement/