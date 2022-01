Más de 9 mil casos de cáncer en mujeres están relacionados con el VPH

En 2040, el Virus del Papiloma Humano podría cobrar la vida de hasta 13 mil 900 mujeres en México, afirmó el investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm), Alejandro Manuel García Carrancám quien agregó que ese virus incide de manera sustancial en la carcinogénesis. Es decir, el proceso por el que se produce el cáncer.

Tan sólo en 2020, se registraron 9 mil 400 casos de mujeres con cáncer cervicouterino y más de cuatro mil muertes por este motivo, de acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer.

El investigador del IIBm en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) precisó que los papilomavirus son los más viejos en el planeta y afectan a las personas al menos una vez en su vida.

El más popular es el 16 que ha sido encontrado en más de la mitad de los tumores y, aunque en edades tempranas, parece permanecer dormido en las células; cuando despierta, la situación se complica, alertó el universitario.

En 1985, cuando realizó su doctorado en el laboratorio de Moshe Yaniv en Francia, García Carrancá colaboró con Francoise Thierry en el estudio del 18, al regresar a México documentó cómo la proteína 53 (P53), el agente más importante para el desarrollo de los tumores, se expresa.

Mediante trabajos posteriores, en colaboración con el Incan, encontró que las enzimas llamadas E6 y E7 son clave en este proceso, porque descomponen la maquinaria celular al permitir a las células que trabajen de por vida, es decir, sin morir.

García Carrancá detalló que la manera en que se traducen los tumores no es la común; los virus utilizan ciertos elementos que la célula tiene, pero no emplea, y le permite a los virus sobrevivir de manera permanente. Identificar este mecanismo hace posible que estos segmentos sean blanco de tratamientos que eviten que el VPH descomponga la maquinaria celular.

Al pensar en el VPH como un ingeniero mecánico es posible decir que éste toma engranes o piezas que la célula no utiliza, y los emplea a su conveniencia. En este proceso, añadió el virólogo, la edad, también es fundamental, pues la mayoría de las afectadas tiene 40 años o más.