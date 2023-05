Más del 50% de mexicanos recurren a las apps de citas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El uso de las redes sociales se ha vuelto parte importante en la vida cotidiana de millones de personas, según un estudio realizado por We are social y Meltwater, 94 millones de mexicanos son usuarios activos.

Y es que el internet puede ser utilizado como una herramienta poderosa en la obtención de información; pero también hay riesgos latentes que amenazan la seguridad e integridad de quienes hacen uso de éste.

Es por ello que se debe tener cuidado con lo que se publica o se dice, pues todo lo que se sube a la nube, se queda en la nube.

Quienes más hacen uso de plataformas digitales son las nuevas generaciones, por ejemplo, 4 de cada 5 jóvenes de la Generación Z consideran que el uso de aplicaciones de citas es parte de su vida cotidiana, según el estudio.

¿Usas aplicaciones de citas para conocer gente?

Para que tengas una idea de la inmensa cantidad de gente interconectada, el estudio también reveló que de los 128 millones de mexicanos, 123.5 millones utilizan dispositivos móviles y 100.6 millones son usuarios de internet.

Esto abre una posibilidad inmensa a la interacción virtual entre seres humanos, quienes además de compartir parte de su vida por medio de fotos, también buscan tener vínculos de romance o amistad.

Una encuesta realizada por Tinder, en la que se hizo una muestra de dos mil personas entre los 18 y 25 años, reveló que el 52% de los jóvenes solteros mexicanos utiliza alguna aplicación de citas, al menos, cada dos meses.

Los encuestados son residentes de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Las cifras también apuntaron que 68% de los participantes están abiertos a conocer nuevas personas a través de aplicaciones y un 64% ha tenido o tiene una relación a largo plazo con alguien que conoció en Tinder. Aunque el 69% usan la app para hacer amigos.

Puesto que ahora el internet abre miles de posibilidades, es importante que mantengas precaución y comunicación con las personas que te rodeas; pues no todo es seguro o confiable.