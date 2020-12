Mensajes de Navidad para enviar por WhatsApp

Las fiestas decembrinas ya están aquí, y sin duda alguna, este año se celebrarán de manera muy diferente por la pandemia de Covid-19, sin embargo, podemos enviar lindos mensajes navideños a nuestros seres queridos, y alegrarles la temporada.

No cabe duda que la Navidad es una de las celebraciones favoritas de miles de personas, no sólo por la convivencia que se tiene con amigos y familiares sino también por la gran variedad de platillos que se pueden probar en esta temporada. También hay quienes le ponen un toque muy personal a la celebración; algunas familias deciden hacer intercambios, juegos y hasta rituales para disfrutar más de la temporada.

Pero aunque no debemos reunirnos para proteger nuestra salud, las felicitaciones no tienen que suspenderse, en Techbit lo que te damos algunas ideas de mensajes de Navidad personalizados para que los envíes a tus seres queridos:

Mensajes para la familia

Si esta fecha la pasarás con algunos miembros de tu familia, pero no estarán todos, tómate una foto con los que sí pudieron reunirse y envíala a tus demás seres queridos. Puedes personalizar este mensaje y foto con algún detalle simpático, por ejemplo, pueden usar los famosos ugly sweaters, o gorros de Santa, o bien, pueden vestir de un mismo color o con una pose igual.

Mensajes para los amigos

Para mostrarles a tus amigos cómo pasarás la Navidad, una de las mejores opciones con la que pueden ir acompañados los mensajes de Navidad que les envíes es con una foto de tu cena. Así, no sólo les compartirás un momento especial, sino que también podrías presumirles los dotes culinarios de tu familia.

Asimismo, en el mensaje navideño que envíes puedes incluir el postre o la bebida que hayan preparado en tu reunión, e incluso, puedes aprovechar para pedir a tus amigos su foto del momento.

Mensajes para los compañeros del trabajo o escuela

Si eres de las personas a quienes les encantan las decoraciones y adornar toda su casa en esta temporada decembrina entonces enséñale a tus compañeros de la oficina o clases cómo luce tu hogar. Sin duda, hay a quienes les encantará ver tu espíritu navideño acompañado de un mensaje de texto será la felicitación ideal para enviar por WhatsApp.

Mensajes con emojis

Otra gran opción para enviar increíbles mensajes navideños es mediante la aplicación Creador de Letras Emoji, la cual te permite personalizar aún más tus deseos, ya que las letras se forman con el emoji que escojas. Esta app únicamente está disponible para teléfonos con sistema operativo Android.

Mensajes con diseños

Si eres de las personas a quienes les gusta que sus felicitaciones y deseos luzcan muy acorde con cada fecha, una gran alternativa para ti es usar la aplicación InFrame debido a que cuenta diversos diseños para personalizar tus fotos o mensajes a través de una gran variedad de plantillas que puedes utilizar.

En InFrame incluso tienes la oportunidad de añadir stickers de la temporada para que tus mensajes sean perfectos.

Mensajes con marcos

Si todavía no te convence alguna de estas recomendaciones, quizá la app Marcos Navidad sea lo tuyo. Solo debes escoger la foto que más te guste y seleccionar el marco con el que combine más, también puedes agregar tu mensaje y está listo para mandarlo por WhatsApp.