Meta prepara despidos masivos para esta semana, informan

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras, planea iniciar despidos a gran escala en esta semana, de acuerdo con personas familiarizadas con la compañía que fueron citadas por The Wall Street Journal .

Miles de empleados se verían afectados por esta medida, que está prevista para anunciarse a partir de este miércoles, luego de que directivos pidieran a empleados cancelar sus viajes, informó el diario estadounidense.

Se trataría de la primera reducción de personal a gran escala durante los 18 años de Meta —que en septiembre contaba con más de 87 mil trabajadores—, además de que podría tratarse, en términos absolutos, de la reducción más grande en la historia de cualquier compañía de tecnología, a pesar de que en porcentaje fuera menor a la de Twitter.

Además, Mark Zuckerberg, fundador del conglomerado, declaró tras el reporte del tercer trimestre de 2022 que enfocaría sus recursos en un número reducido de áreas prioritarias de crecimiento, por lo que algunos equipos se beneficiarían considerablemente, aunque otros se mantendrían iguales o incluso podrían reducirse.

Hace poco más de una semana, Meta borró 1.8 billones de pesos y se hundió a su peor nivel en 7 años, luego de haber reportado ingresos menores a lo esperado y de un alto costo de su división enfocada al metaverso.

"Meta Platforms no alcanzó las expectativas y a su vez recortó su guía de ingresos debido a un mercado publicitario más débil por una posible desaceleración económica", explicaron analistas de Banorte.

A lo largo del último año, Mark Zuckerberg ha perdido más de la mitad de su fortuna, por lo que ya no figura dentro de la lista de las 20 personas más ricas del mundo que elabora la agencia Bloomberg.