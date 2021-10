Mexicanos, en la "lista negra" de personas y organizaciones de Facebook

Una investigación realizada por la publicación estadounidense The Interception, señala que Facebook mantiene a raya a individuos y organizaciones potencialmente peligrosas.

La "lista negra" de Facebook contiene los nombres de al menos 4 mil individuos marcados como de interés negativo. Entre ellos se cuentan organizaciones que la red social considera peligrosos, tanto socialmente, como contra los usuarios de la plataforma.

Entre los personajes incluidos, se mencionan nombres como el de Abigael González, "El Cuini", exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), así como el de Roberto Moyado Esparza, alias "El Betito", cabecilla de la Unión Tepito.

Ambas organizaciones en su totalidad, además de otras organizaciones delictivas en México, como Los Ántrax, Los Viagra, la Familia Michoacana, entre otras, se cuentan en la lista revelada.

La publicación de The Interception, asegura que, pese a la política señalada conocida como DIO, que no sólo contiene nombres, sino también el por qué de su inclusión en la misma, es criticada por ser irresponsable al castigar "desproporcionadamente" a ciertas comunidades.

Entre las críticas que cita el medio estadounidense, resalta la de Faiza Patel, codirectora del Centro Brennan para la Libertad de Justicia, quién señala que tras las múltiples negativas de Facebook de revelar la lista completa al público, pone a los usuarios generales en una difícil posición al impedirles hablar de ciertos temas "tabúes", ligados a los miembros de la lista negra, mientras que al no conocer los nombres "prohibidos", no existe una limitante para los debates en la red social.