México firma acuerdo con Google, Meta y TikTok contra violencia digital

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La

de México consolida este miércoles el primer

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

voluntaria con las principalescon el objetivo de prevenir y atender la violencia contra las mujeres en internet.Esta iniciativa busca estrechar la coordinación con empresas comopara optimizar los mecanismos de denuncia y respuesta ante casos de vulneración digital.De acuerdo con la, el espacio virtual representa una extensión de la vida cotidiana de la población (especialmente para los sectores más jóvenes), por lo que resulta indispensable mitigar los riesgos que las mujeres enfrentan en dicho entorno.El esquema de trabajo anunciado contempla una estructura defundamentales, segmentadas enSegún el documento oficial del acuerdo, las acciones preventivas incluyen la revisión y el fortalecimiento de lasde las plataformas, la difusión de unay el despliegue demensuales. Asimismo, se impulsa la creación de contenidos informativos para fomentar la denuncia y se busca educar a los creadores de contenido sobre el uso responsable de la tecnología.En el ámbito de la atención operativa, el acuerdo establece protocolos para eldey material de abuso sexual (con especial énfasis en la).De acuerdo con las directrices de seguridad de(organismo especializado en políticas de), la cooperación entre empresas y autoridades permite que los mecanismos de reporte queden vinculados a la, opción 1. Este servicio ofrece, primeros auxilios emocionales y canalización jurídica para las víctimas que necesiten bloquear cuentas agresoras o restringir comentarios de manera inmediata.La urgencia de este convenio se sustenta en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (). Según el(MOCIBA), durante el año 2024 se contabilizan 18.9 millones de personas víctimas de acoso digital en el país, de las cuales 10.6 millones son mujeres.Hernández destaca que el 57.7% de las afectadas tiene menos de 29 años. "La manera en la que se expresa la violencia es distinta y el impacto también. Las mujeres manifiestan sentir más miedo, inseguridad, estrés y frustración", señala la secretaria al diferenciar las agresiones que enfrentan las mujeres (como lao insinuaciones sexuales) frente a las que reportan los hombres.Por su parte, la presidentaaclara que este mecanismo no implica la creación de nuevas leyes ni medidas de censura. "No es una ley, sino unaen donde particularmente la Secretaría de las Mujeres trabaja junto con las plataformas para hacer conciencia", afirma la mandataria.Cabe destacar que, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de las Mujeres, la(antes Twitter)en este acuerdo bajo el argumento de no contar conen México, a pesar de ser una plataforma donde se observa una alta circulación de discursos de odio.Fuentes especializadas como el(CCDH) subrayan que lalocal suele dificultar la aplicación derápida en casos de violencia de género dirigida.