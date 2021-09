Microsoft presenta nuevos smartphones y laptops Surface

Este miércoles, la compañía Microsoft realizó un evento en línea en el que presentó su familia de dispositivos Surface, por lo que a continuación en Tech Bit te mostramos lo mas destacado de cada uno de ellos.

--Surface Pro 8

El primero de estos dispositivos es la nueva Surface Pro 8, una tableta convertible. Entre esas novedades se encuentra una pantalla con refresco de 120 Hz, además de la inclusión de puertos USB-C con Thunderbolt 4 y un nuevo Surface Pen 2.

Una de las ventajas de que este dispositivo incluya puertos USB-C es que, entre otras cosas, ahora los usuarios podrán cargar estas tabletas por medio de estos puertos.

De igual forma, la nueva Surface Pro 8 incluye procesadores Intel Core de 11ª generación de cuatro núcleos, además de que pueden incluir hasta 32 GB de memoria RAM.

En cuanto a pantalla, el dispositivo cuenta con 13 pulgadas con un panel Pixel Sense, el cual permitirá contar con tasas de refresco de hasta 120 Hz.

--Microsoft Surface Go 3

Otro de los productos presentados por la firma cofundada por Bill Gates, es la Microsoft Surface Go 3, una tableta económica y liviana que incluye procesadores de Intel.

El modelo de este 2021 tiene algunas similitudes con su antecesora, la Surface Go 2, pero teniendo como principal diferencia, un rendimiento mucho mayor en esta nueva generación.

La nueva Surface Go 3 cuenta con un panel PixelSense de 10.5 pulgadas, acompañado de una resolución FullHD, junto con un formato 3:2. Asimismo, este dispositivo estará disponible en dos versiones, una de 4 y otra de 8 GB de RAM, cada una con un procesador Intel diferente; un Intel Pentium Gold 6500Y, y el Core i3-10100Y y una tercera con el procesador Core M3.

De acuerdo con la compañía desarrolladora de Windows 11, el cambio en los procesadores se verá reflejado en un aumento del rendimiento de los equipos de hasta un 60 por ciento.

En cuanto a su apartado de conectividad, la nueva tableta de Microsoft cuenta al igual que la Surface Pro 8, puertos USB tipo C, además de un lector de tarjetas y Bluetooth 5.0.

En cuanto a imagen se refiere, la nueva Microsoft Surface Go 3 incluye una cámara frontal equipada con un sensor de 5 mpx, y la tecnología de reconocimiento facial, Windows Hello. En la parte trasera, este dispositivo incluye una cámara de 8 MP con auto-focus.

--Microsoft Surface Laptop Studio

Otro de los equipos presentados por Microsoft este miércoles 22 de septiembre, es la Microsoft Surface Laptop Studio, una laptop convertible que incluye una pantalla de 14.4 pulgadas abatible.

Dicha capacidad, permite al dispositivo convertirlo en una tableta compatible con el Surface Pen 2, el cual es capaz de acoplarse de manera magnética al equipo con el objetivo de recargarse.

Uno de los puntos más llamativos de este equipo, es que en lugar de incluir una pantalla capaz de conectarse y desconectarse para cumplir la función de tableta, la nueva Surface Laptop Studio posee una pantalla que incluye el mecanismo de abatimiento similar al de los equipos all-in-one de los equipos Surface Studio.

De esta forma, es posible llevar literalmente la pantalla hacia el usuario, con la finalidad de tenerla en un primer plano, al tiempo que se cubre con ella el teclado y poder disfrutar, por ejemplo, de una película o para jugar a través de un mando de Xbox, por medio de una cuenta de Game Pass.

Sin embargo, la pantalla puede inclinarse todavía más, con el objetivo de que el equipo se convierta en una tableta, cubriendo por entero el teclado y el touchpad, en la que se podrá dibujar y diseñar lo que el usuario desee por medio del nuevo Surface Pen 2.

Cabe decir que este lápiz digital lápiz también se acopla de manera magnética al dispositivo, para recargarse.

---Microsoft Surface Duo 2

Este dispositivo cuenta con dos pantallas conectadas a través de una bisagra, permitiendo utilizarlo en diferentes posiciones. Teniendo las pantallas juntas, se forma una pantalla de 8.3 pulgadas.

Cabe señalar que Microsoft mejoró el brillo de los paneles AMOLED y se aumentó la tasa de refresco a 90 Hz. Asimismo, una de sus nuevas características se encuentra en la bisagra, ya que cuando el dispositivo se encuentra cerrado, en este espacio se puede visualizar tanto el tiempo como una barra de notificaciones.

De igual manera, este dispositivo está potencializado por un procesador Qualcomm Snapdragon 888, compatible con conectividad 5G.

En el apartado fotográfico, la nueva Microsoft Surface Duo 2 cuenta con una triple cámara, equipada con un sensor principal de 12 mpx , un teleobjetivo de 12 mpx y un tercer sensor ultra gran angular de 16 mpx, además de lentes de apertura f/1.7 y f/2.4, junto con la capacidad de estabilización óptica de imagen.