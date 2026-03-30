Millones de mexicanos; con trastorno bipolar entre estigma y un diagnóstico tardío

El trastorno bipolar es una enfermedad mental que afecta a unos tres millones de mexicanos, de los cuales más de la mitad no saben que lo sufren mientras esperan una década para un diagnóstico "tardío" al tiempo que se enfrentan al estigma asociado a esta patología, alertó este lunes a EFE el doctor Gerardo Cabrita.

Día Mundial del trastorno bipolar: retos en diagnóstico en México

En el marco del Día Mundial del Trastorno Bipolar, el especialista en medicina interna destacó que no es una "enfermedad de cambio de humor", sino que es una condición "neurológica" en el que hay involucrados circuitos cerebrales, que son los que hacen que una persona oscile "desde un episodio de manía a un episodio de depresión".

"Es como si uno tuviese un termostato que te regulara las emociones y un día o unas semanas puedes estar con la fase de depresión, donde la persona cursa generalmente con mayor somnolencia, con falta de ánimo para hacer algunas cosas. Y el otro extremo que es la fase de manía, donde las personas cursan con euforia o el paciente puede cursar con hiperactividad", indicó.

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Estigma y diagnóstico tardío dificultan tratamiento en México

El doctor Cabrita lamentó que existe un "estigma" en esta enfermedad de la salud mental que, a su juicio, actúa como una "barrera de silencio" que "aleja al paciente del médico", además de generarle una "autoexclusión laboral y social".

"La meta es que la sociedad entienda que la bipolaridad, como entiende la diabetes o cualquier otra enfermedad, es una enfermedad crónica que, bien controlada, el paciente puede llevar a su desarrollo normal", añadió.

A nivel mundial, se estima que el 2 % de la población vive con este padecimiento, existiendo una mayor prevalencia entre las mujeres que en los hombres, mientras que la edad predominante en el inicio del trastorno es la de los 30 a los 49 años.

En la mayoría de los casos, el diagnóstico puede tardar una década, cuando ya hay "una expresión muy severa de la enfermedad", apuntó el especialista.

En el caso de México, además, de los tres millones de personas que padecen trastorno bipolar, más de la mitad no lo saben, lo que "dificulta" la orientación a un "mejor tratamiento", dijo Cabrita.

Por ello, el experto llamó a "trabajar y reforzar" el primer nivel de atención médica, que es el "responsable" de detectar este trastorno.

Asimismo, destacó la importancia que tienen en este sentido los familiares del paciente, quienes pueden identificar "síntomas o patrones de comportamiento".

"Es muy importante detectar aquellos cambios que veamos en nuestros familiares que no son comunes a lo que normalmente vemos. Personas que de un día para otro empiezan con compras compulsivas o con hábitos para fumar, tomar bebidas alcohólicas", insistió.

En el día mundial de esta enfermedad, recalcó la importancia de tener claro que el trastorno bipolar es una "condición que tiene solución", por lo que instó a la población a "pedir ayuda" para poder construir un "proyecto de vida plena".