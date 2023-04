Musk revela que intuía que el Starship iba a explotar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Pese a que Starship superó con éxito el despegue de la plataforma del lanzamiento, al cabo de cuatro minutos el cohete no logró separarse de la parte de la base en la que estaba sostenido; esta falla produjo que el denominado "cohete más poderoso del mundo" estallara. Sin embargo, para SpaceX y su fundado, Elon Musk, no vieron este percance como una derrota, pues la empresa de fabricación espacial aseguró que cualquier resultado que involucrara su despegue de la plataforma era ya en sí un éxito para la misión.

Esta mañana tuvo lugar el segundo intento, en una semana, de lanzar el cohete Starship, el cual desafortunadamente no logró su objetivo, debido a que el cohete, que ha sido categorizado como el "más grande" -pues mide 56 metros- y el "más poderoso" hasta ahora construido, explotó sólo cuatro minutos después de comenzar su despegue, cuando se tenía planificado que sobrevolara en la órbita de la Tierra por una hora aproximadamente.

Sin embargo, para Elon Musk este no fue un fracaso, en cambio, considera que el simple hecho de que Starship pudiera desembarazarse de la plataforma de despegue era ya un éxito, debido a que el cohete estaba programado para que tarde o temprano explotase, ya que en el hipotético caso de que hubiera logrado sus objetivos de sobrevolar por 60 minutos, invariablemente, su destino final habría sido el de estallar contra las aguas del océano Pacífico, a la altura del Golfo de México.

"Si nos alejamos lo suficiente de la plataforma de lanzamiento antes de que algo salga mal, entonces creo que lo consideraría un éxito", aseguró Musk.

"Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship a medida que SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria", tuiteó por su parte la cuenta de SpaceX, fundada en 2002 con sede en Hawthorne, California.

De hecho, Musk se mostró optimista ante los eventos ocurridos esta mañana, pues aseguran que a instantes de que el equipo de SpaceX presenciara la explosión, brindaron con botellas de champagne. Además, el empresario felicitó a las personas que estuvieron detrás de esta misión no tripulada, la cual fue planificada para que en un futuro puedan lanzarse cohetes tripulados con destino a Marte.

"¡Felicitaciones al equipo de SpaceX por un emocionante lanzamiento de prueba de Starship! Aprendí mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses", destacó el magnate, quien además explicó que la "naturaleza experimental" de la misión es que se presenten fallas que ayuden a perfeccionar su sistema de construcción para, más tarde, asegurarse de que su uso sea del todo seguro.

De esa forma, Musk se sincera, expresando que estaba preparado para atestiguar un lanzamiento fallido, pues tan sólo hace un mes el equipo de SpaceX previo un 50 por ciento de posibilidades desfavorables para alcanzar sus objetivos, el cual -al finalizar sus labores- se habrá convertido en un programa en el que se invertirán entre 3 mil y 10 mil millones de dólares.

Pese al prematuro fallo, SpaceX ya se ha pronunciado asegurando que se encargarán de revisar datos y trabajar en un próximo vuelto para lanzar al cohete por el cielo terrestre.