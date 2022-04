NASA enviará mensaje a extraterrestres ¿recibirán respuesta?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Un equipo de científicos de la NASA planea contactar con inteligencia extraterrestre, a través de un mensaje de código binario que tendrá información sobre conceptos físicos y matemáticos para establecer un medio de comunicación entre humanos y vida marciana, además enviarán la ubicación de nuestro planeta en el Sistema Solar.

Se trata de un mensaje actualizado que, anteriormente, se había enviado al espacio en, 1974, desde Puerto Rico. El código fue denominado como Mensaje de Arrecibo.

La curiosidad del hombre por el Universo logró que el 16 de noviembre de ese año, los expertos del Instituto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence -realizaran uno de los intentos de comunicación más famosos con la vida alienígena.

Ahora la NASA mandará un nuevo mensaje bajo el nombre "Faro de la Galaxia" o "Beacon in the Galaxy", mismo que será desarrollado por Jonathan Jiang, un científico que forma parte del laboratorio de propulsión de la institución, quién además tiene el título de investigador principal.

De acuerdo con un artículo publicado en arXiv.org la moderna "epistolar" contendrá información de la humanidad, como la composición química de la vida en el planeta, un mapa de la Tierra con su ubicación específica en la Vía Láctea, así como representaciones digitalizadas del Sistema Solar.

El portal señala que finalizarán con una invitación para que responda cualquier inteligencia receptora.

Algunos medios de comunicación reportaron que "Faro de la Galaxia" será enviado desde el radiotelescopio de 500 metros de apertura chino, en conjunto con los telescopios Allen del Instituto SETI ubicados en California (Estados Unidos).

¿Qué es un código binario?

El código binario es un sistema de numeración en el cuál los números se representan, como su nombre lo indica, únicamente utilizando el cero y el uno, éstos son usados para representar textos e instrucciones en el mundo de las tecnologías de la información.