NASA presenta trajes para astronautas en misión Artemis II

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- A pocos días del despegue de la nave Orion y el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) el próximo miércoles 1 de abril de 2026, la misión Artemis II sigue dando de qué hablar entre la comunidad de investigadores y amantes del espacio.

Detalles de los trajes de la misión Artemis II

Con un viaje de 10 días, esta misión espacial tiene el objetivo de retomar las exploraciones espaciales y crear avances significativos en el ámbito de los descubrimientos científicos con vuelos tripulados a la Luna.

La nave despegará de la plataforma del Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida, junto al comandante Red Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el astronauta Jeremy Hansen.

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¿Cómo son los trajes que se utilizarán en la misión?

Los trajes que usarán los cuatro astronautas en el vuelo de prueba Artemis II son conocidos bajo el nombre de "Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion" (OCSS, por sus siglas en inglés) y son de color naranja brillante.

Este traje, que será utilizado por los tripulantes dentro de la nave espacial Orion de la NASA, está diseñado para un ajuste personalizado y viene equipado con características tecnológicas para ayudar a proteger a los astronautas.

Su avanzada configuración les dará a los astronautas seguridad en situaciones de emergencia durante las partes de alto riesgo de las misiones cerca de la Luna, como el lanzamiento y la reentrada a alta velocidad a la atmósfera terrestre.

¿Por qué los trajes son de color naranja?

La capa exterior es de este color para que los tripulantes sean fácilmente visibles en el océano en caso de que necesiten abandonar la nave Orion sin la ayuda de personal de rescate, incluye refuerzos en los hombros para un mejor alcance y es resistente al fuego.

De acuerdo con el portal digital de la NASA, el traje es una prenda de presión que incluye una capa de sujeción para controlar su forma y facilitar los movimientos. Asimismo, lleva una cremallera e interfaces que suministran aire y eliminan el dióxido de carbono exhalado.

También cuenta con una gestión térmica mejorada, la cual ayudará a los astronautas a mantenerse frescos y secos. Cada prenda es diseñada a medida para cada miembro de la tripulación y minimizan zonas de incomodidad que eran comunes en la era del transbordador espacial.

Además, los trajes están equipados con un conjunto de equipo de supervivencia, el cual consiste en un chaleco salvavidas, un cuchillo de rescate y un kit de señalización con espejo, luz estroboscópica, linterna, silbato y barras luminosas.

Por su parte, el casco es ligero y resistente, además ayuda a reducir el ruido y facilita la conexión al sistema de comunicaciones al momento de hablar con otros miembros de la tripulación y el centro de control de la misión.

Finalmente, los guantes son muy duraderos y son compatibles con pantallas táctiles, mientras que las botas brindan protección en caso de incendio y ayudan al astronauta a moverse con mayor agilidad.