NASA repara inodoro de Artemis II en órbita lunar

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU (AP) — Los astronautas de la NASA que se dirigen a la Luna tienen motivos para celebrar, y no sólo porque su lanzamiento salió tan bien. El retrete ya funciona.

El llamado "inodoro lunar" falló en cuanto la tripulación de Artemis II llegó a la órbita el miércoles por la noche. El Control de Misión guio a la astronauta Christina Koch a través de algunos trucos de plomería para arreglarlo.

Los tres estadounidenses y un canadiense van en camino de salir de la órbita alrededor de la Tierra el jueves por la noche y dirigirse a toda velocidad hacia la Luna para realizar un sobrevuelo. Será la primera inyección translunar de la NASA desde la última misión del programa Apolo en 1972.

Los gerentes de misión dieron el visto bueno la tarde del jueves para el encendido del motor. "Nos encantan esas palabras, y nos está encantando la vista", dijo el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

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Mientras tanto, los astronautas están disfrutando de las vistas de la Tierra desde decenas de miles de kilómetros (millas) de altura. Koch le comentó al Control de Misión que pueden distinguir las líneas costeras completas de los continentes.

"Es absolutamente fenomenal", transmitió por radio Koch, quien pasó un año en una estación de investigación en la Antártida antes de incorporarse a la NASA.

El Control de Misión logró subir la temperatura de la cabina de la cápsula Orión. Hacía tanto frío al principio de la misión —18 grados Celsius (65 grados Fahrenheit)— que los cuatro astronautas tuvieron que hurgar en sus maletas en busca de ropa de manga larga.

Bajo el mando de Reid Wiseman, está previsto que la misión termine con un amerizaje en el Pacífico el 10 de abril. La NASA cuenta con este vuelo de prueba para impulsar todo el programa Artemis y conducir a un alunizaje de dos astronautas en 2028.

Antes de que eso ocurra, es posible que el inodoro de Orión necesite algunos ajustes de diseño.

Ubicado en el piso y con una puerta y una cortina para mayor privacidad, el único inodoro de la cápsula se basa en un retrete experimental que se lanzó a la Estación Espacial Internacional en 2020. Ese inodoro de la estación apenas se usó y lleva años fuera de servicio.

Conocido como el sistema universal de gestión de desechos, el inodoro compacto utiliza succión de aire en lugar de agua y gravedad para eliminar los residuos, de forma similar a los inodoros espaciales anteriores. También está diseñado para adaptarse mejor a las astronautas.

Koch y sus compañeros de tripulación tuvieron que recurrir a un sistema de bolsa y embudo para orinar hasta que ella logró que el inodoro funcionara durante la noche.

Cualquier inodoro —incluso uno caprichoso— es mejor que ninguno, si se le pregunta a cualquiera de los seis astronautas sobrevivientes del programa Apolo.

Las cápsulas Apolo de la NASA eran demasiado pequeñas para albergar un retrete, así que las tripulaciones, integradas sólo por hombres, dependían de bolsas para hacer sus necesidades durante todo el viaje lunar. Estas llamadas bolsas Apolo se utilizaron durante los posteriores vuelos del transbordador espacial de la NASA; servían como respaldo cada vez que el inodoro del transbordador fallaba.