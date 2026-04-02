SAT pide a grandes contribuyentes revisar pago de impuestos
El SAT publicó tasas efectivas del ISR y solicitó a empresas revisar sus pagos fiscales de 2022 y 2023.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- ElServicio de Administración Tributaria (SAT) pidió a grandes contribuyentes
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de 11 sectores de la actividad económica del país, revisar si pagaron correctamente sus impuestos de los ejercicios fiscales 2022-2023.
Lo anterior, luego de que publicó la cuarta lista de tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con base en los parámetros del proceso de análisis que realizó.
Informó que contactó a través del Buzón Tributario a aquellos que resultaron con una tasa efectiva por debajo de la establecida por la autoridad, con el fin de que corrijan de manera voluntaria su situación.
Según un comunicado del órgano recaudador, las tasas efectivas publicadas corresponden a empresas, corporativos y multinacionales dedicadas al comercio al por mayor.
También de la industria de la construcción, minería, manufactureras y de servicios profesionales, financieros y seguros, inmobiliarias y de alquiler de bienes intangibles.
De igual manera las de transporte, correos y almacenamiento, servicios científicos y técnicos, servicios de alojamiento temporal y preparación de bebidas.
Primero deberán comparar la tasa efectiva del SAT de acuerdo con su actividad para ver si es la que pagaron en esos años.
Eso les permitirá medir el riesgo impositivo, y en su caso ponerse al corriente y de ser así, presentar una declaración anual del ISR complementaria.
Además, evitarán la posibilidad del inicio de revisiones orientadas a corroborar el correcto cumplimiento, enfatizó el brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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