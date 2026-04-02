SAT pide a grandes contribuyentes revisar pago de impuestos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- El

(SAT) pidió a

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de 11 sectores de laeconómica del país, revisar sicorrectamente sus impuestos de los ejercicios fiscales 2022-2023.Lo anterior, luego de que publicó ladedel(ISR) con base en los parámetros del proceso de análisis que realizó.Informó quea través dela aquellos que resultaron con una tasa efectiva por debajo de la establecida por la autoridad, con el fin de que corrijan de manera voluntaria su situación.Según un comunicado del órgano recaudador, laspublicadas corresponden a, corporativos y multinacionales dedicadas alTambién de la, manufactureras y de, financieros y seguros, inmobiliarias y de alquiler de bienes intangibles.De igual manera las de, correos y almacenamiento,y técnicos, servicios de alojamiento temporal yPrimero deberán comparar la tasa efectiva del SAT de acuerdo con supara ver si es la queen esos años.Eso les permitirá medir el riesgo impositivo, y en su caso ponerse al corriente y de ser así, presentar unadelAdemás, evitarán la posibilidad del inicio de revisiones orientadas a corroborar el, enfatizó el brazo fiscal de lay Crédito Público.