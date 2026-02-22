NASA retrasa lanzamiento Artemis II por problema en cohete SLS

Los Ángeles (EE.UU.), 22 feb (EFE).- El cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion, componentes de la misión Artemis II que orbitará la Luna con cuatro astronautas, serán despegados de la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy el próximo martes para ser reparados, informó este domingo la NASA.

Problema detectado en cohete SLS obliga a retrasar Artemis II

El traslado de la nave y del SLS al hangar de ensamblaje se ordenó luego que se descubriera una anomalía en el cohete que obligó a retrasar el lanzamiento de la misión programado para el próximo 6 de marzo.

En concreto, los ingenieros detectaron un problema con el flujo de helio a la etapa superior del cohete SLS, el cohete más potente construido hasta ahora por la NASA.

Los encargados del proyecto decidieron retirar las plataformas recién instaladas antes de que los fuertes vientos azoten la región donde se ubica el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Acciones de la NASA para solucionar la anomalía en Artemis II

"Es necesario regresar al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Kennedy (VAB) para determinar la causa del problema y solucionarlo", subrayó la agencia espacial en el comunicado.

Los componentes tendrán que ser llevados en un lento recorrido de unos 6,4 kilómetros, que se espera que dure horas.

La NASA indicó que "el rápido inicio de los preparativos" para el regreso del cohete y la nave espacial al VAB potencialmente preserva la ventana de lanzamiento de abril.

No obstante, el cronograma de una nueva fecha de lanzamiento debe esperar a que se entreguen los análisis de los hallazgos de la fuga y se implementen las reparaciones.

Los ingenieros apenas habían terminado una segunda prueba de reabastecimiento el jueves pasado para asegurar que se taparan las peligrosas fugas de hidrógeno detectadas tras el primer ensayo en frío, cuando surgió este nuevo problema.

Los miembros de la tripulación de Artemis II, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen fueron dados de alta de la cuarentena que mantenían para el lanzamiento del 6 de marzo que fue cancelado.

La misión Artemis II tiene como objetivo enviar a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la luna para probar exhaustivamente la nave espacial Orión y despejar el camino para una misión de aterrizaje lunar, Artemis III, en 2028.

La NASA indicó que continuará proporcionando actualizaciones a medida que avance la evaluación técnica y se definan los próximos pasos de la misión, que marcará el primer vuelo tripulado del programa Artemis alrededor de la Luna en más de cinco décadas.