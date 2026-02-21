logo pulso
La NASA retrasa lanzamiento de Artemis II por problemas técnicos

Descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete

Por EFE

Febrero 21, 2026 12:00 p.m.
A
La NASA anunció este sábado que retrasará el lanzamiento de Artemis II, programado inicialmente para el próximo 6 de marzo, por problemas técnicos.

En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de EE.UU. informó que su equipo descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS que forzará a un posible traslado de la nave e impactará "la ventana de lanzamiento" del mes que viene.

Comandante de la Artemis II: "Somos un paso hacia Marte y es fascinante"

Todavía emocionado por haber sido elegido para comandar la histórica misión Artemis II, el astronauta de la NASA Reid Wiseman se siente privilegiado de formar parte de una nueva era espacial en la qu...

