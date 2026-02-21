La NASA retrasa lanzamiento de Artemis II por problemas técnicos
Descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete
La NASA anunció este sábado que retrasará el lanzamiento de Artemis II, programado inicialmente para el próximo 6 de marzo, por problemas técnicos.
En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de EE.UU. informó que su equipo descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS que forzará a un posible traslado de la nave e impactará "la ventana de lanzamiento" del mes que viene.
Comandante de la Artemis II: "Somos un paso hacia Marte y es fascinante"
Todavía emocionado por haber sido elegido para comandar la histórica misión Artemis II, el astronauta de la NASA Reid Wiseman se siente privilegiado de formar parte de una nueva era espacial en la qu...
no te pierdas estas noticias
La NASA retrasa lanzamiento de Artemis II por problemas técnicos
EFE
Descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete
Bicarbonato y miel: la mezcla casera que ayuda a combatir los puntos negros
El Universal
Una mascarilla sencilla puede apoyar la limpieza del rostro y controlar el exceso de grasa en zonas como nariz y barbilla
WhatsApp Premium: ¿Qué sabe de la versión con funciones exclusivas?
El Universal
Comienza a ofrecer una suscripción con beneficios adicionales para usuarios de iPhone