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Ciencia y Tecnología

NASA transmitirá el lanzamiento de la misión espacial

Probará sistemas de la nave Orion y cohete SLS con humanos antes de futuros alunizajes

Por El Universal

Marzo 30, 2026 04:36 p.m.
A
NASA transmitirá el lanzamiento de la misión espacial

El próximo miércoles 1 de abril la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzará la misión Artemis II al espacio.

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis de la institución, y está programada para sobrevolar la Luna con cuatro astronautas a bordo en un viaje de 10 días.

Su objetivo principal es probar los sistemas de la nave Orion y el cohete SLS con humanos antes de futuros alunizajes (descensos en el satélite natural de la Tierra).

¿Cuándo y dónde ver la transmisión del lanzamiento de Artemis II?

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La NASA ha anunciado que este evento histórico contará con una cobertura completa, la cual cubrirá desde el despegue de la nave hasta el aterrizaje de vuelta (incluyendo todo el trayecto en el espacio exterior).

A modo de asegurar que nadie interesado se pierda este evento, la agencia espacial ha habilitado dos plataformas digitales a través de las cuales seguir el en vivo:

· NASA+ (plus)

· YouTube

A través del portal oficial de NASA+ será posible unirse a la transmisión en vivo del despegue de Artemis II a la Luna. Asimismo, el canal oficial de la NASA en YouTube también transmitirá el momento histórico.

El lanzamiento de Artemis II ocurrirá el próximo 1 de abril a las 2:45 PM (horario del centro de México).

Ya que ambas transmisiones ya están programadas en dichas plataformas, solo se está a la espera de que inicien. En YouTube puedes solicitar que se te envíe una notificación cuando comience la transmisión. Solo debes dar clic aquí: https://www.youtube.com/watch?v=EIfhGm6wcew, buscar la cuenta regresiva (que muestra cuántas horas faltan para el evento) y elegir la opción "recibir aviso".

Si deseas ver el en vivo desde el portal de la NASA+, ingresa a:

https://plus.nasa.gov/scheduled-video/la-tripulacion-de-artemis-ii-de-la-nasa-despega-hacia-la-luna-transmision-oficial/

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