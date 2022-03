Nearby, la función en Android para enviar archivos más rápido

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Cuando se trata de compartir archivos hay decenas de opciones, desde WhatsApp hasta correo electrónico y Bluetooth. Incluso, si cambias de celular y quieres un respaldo de todo tu contenido, los fabricantes suelen contar con una herramienta sencilla de usar. Entonces, puede que pienses que no necesitas más, pero espera a conocer Nearby, una función disponible para dispositivos Android.

Esta opción fue desarrollada por Google recientemente, de hecho, no todos los dispositivos son compatibles con ella, aunque actualmente la mayoría puede encontrar "Compartir con Nearby" en su menú y a continuación te explicamos las razones por las que deberías probarla.

---Compartir con Nearby en Android

La creación de Nearby responde a que Google quería ofrecer a sus usuarios una función que permitiera compartir cualquier archivo de un Android a otro.

La primer ventaja de esta herramienta es que llega a los usuarios a través de Google Play es decir que, en la mayoría de los casos, no se necesita de alguna acción específica por parte de los usuarios ya que forma parte de los paquetes de actualización que la compañía envía cada cierto tiempo.

Nearby además permite hacer intercambio de todo tipo de archivos, desde un documento o una imagen hasta el APK de una aplicación.

El sistema de transferencia utiliza el Bluetooth, el WiFi y también los datos, la ventaja es que el sistema se encargará de elegir la mejor conexión para realizar el envío considerando la rapidez y estabilidad.

Otro beneficio que ofrece esta función es que permite enviar archivos a varias personas a la vez y, a diferencia de otras opciones, no necesitarás tener al otro usuario registrado para poder hacer la transferencia.

La función es compatible con casi cualquier dispositivo Android, por lo que facilita el intercambio de archivos. Además ofrece la posibilidad de quedar activada siempre o solo por un tiempo limitado, te recomendamos esta última opción para que tu celular no sea visible a extraños.

Nearby no necesita conexión a internet para funcionar, sin embargo los dispositivos tienen que estar físicamente cerca para funcionar.

---¿Cómo usar Nearby?

Si ya te convenciste de las ventajas de esta herramienta y quieres probarla te damos los pasos a seguir:

El primer paso es revisar que efectivamente cuentas con la función, para ello ve al menú de ajustes de tu celular y localiza las opciones de Google, a continuación entra a "Conexiones del dispositivo" y ahí deberías ver la "Compartir con Nearby". En caso de que no la encuentres, revisa si no tienes pendiente alguna actualización de tu sistema operativo.

Si tu dispositivo tiene la herramienta tan solo tienes que activarla dando clic. Entonces tendrás que elegir a través de qué sistema prefieres que trabaje Nearby, Bluetooth o Wi-Fi.

Una vez habilitada deberías ver la herramienta en tu menú de accesos directos de manera que te será muy sencillo activarla o desactivarla pues toma en cuenta que para que alguien te comparta algún archivo la función debe estar encendida.

Y si eres tú quien quiere enviar algo debes pulsar sobre el ícono de compartir en la aplicación desde la que desees enviar contenido, como tu galería de fotos, navegador web o alguna app, entre las opciones disponibles verás Nearby representado por una especie de cadena.

Entonces tu Android empezará a buscar dispositivos compatibles, elige el o los equipos, y el contenido se enviará, la otra persona solo tiene que aceptar, y listo.

Si lo deseas, puedes personalizar algunos aspectos de esta herramienta, por ejemplo, con qué nombre quieres que aparezca tu celular para otras personas; si quieres ser visible para todos tus contactos, para algunos o para nadie; también si Nearby solo puede usar datos móviles para enviar archivos pequeños o nunca.