Netflix lanza "nuevo" uso compartido y usuarios "enfurecen"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- ¡Malas noticias para los fans de Netflix! La plataforma de streaming hizo una serie de modificaciones sobre el uso compartido. Con ello, dejaron en claro que las cuentas sólo podrán ser utilizadas entre las personas que vivan en el mismo hogar.

Si hay algo que caracterizó a Netflix desde su lanzamiento, fue la posibilidad de compartir cuentas en diversos dispositivos sin costo extra.

No obstante, este martes la empresa anunció nuevas funciones para administrar los accesos a las cuentas. Y tal parece que no fueron del agrado para sus suscriptores.

El gigante del streaming envió un mensaje importante para los usuarios que comparten la cuenta fuera de sus hogares:

“Todas las personas que vivan en ese hogar pueden acceder a Netflix desde dondequiera que estén (en su casa, de vacaciones o de viaje) y hacer uso de nuevas funciones como ‘Transferir un perfil’ o ‘Administrar accesos y dispositivos”, explicaron a propósito de la herramienta.

Sin embargo, en caso de querer compartir la cuenta con personas externas a una vivienda los suscriptores tendrán dos opciones:

-Transferir un perfil. Cualquier persona que use la cuenta puede transferir su propio perfil mediante la membresía contratada.

-Agregar un miembro extra. Para compartir la cuenta de Netflix con alguien que no viva en el mismo hogar se deberá realizar un pago extra de 69 pesos al mes.



Suscriptores de Netflix reaccionan a la actualización del “uso compartido”

A través de redes sociales, decenas de usuarios manifestaron su inconformidad con la actualización del servicio de streaming:

Incluso, algunos amenazaron con dar de baja su membresía por el cobro extra. Y es que anteriormente no había problema por compartir las cuentas fuera del hogar.