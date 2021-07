Nintendo eliminará "Dr. Mario World" para móviles

Nintendo tiene muchos clásicos que los jugadores aman. A lo largo de los años ha desarrollado exitosas franquicias que han divertido a millones de personas en el mundo. Y algunos de sus títulos han salido de sus consolas para estar disponibles en los dispositivos móviles, entre ellos podemos mencionar a Mario Kart y Pokemon que han sido un gran éxito de descargas. Pero no todos han tenido la misma aceptación. Es el caso de Dr. Mario World que será eliminado.

La compañía ha anunciado que estará terminando el servicio de Dr. Mario World, una versión móvil de su exitoso juego Dr. Mario NES, el 1 de noviembre. Y no solo eso, también dio a conocer que, a partir de mañana, 29 de julio, pondrá fin a las ventas de "diamantes" utilizados para comprar más tiempo, píldoras y Power-ups.

En caso de que no conozcas este título, al igual que el original, Dr. Mario World es un juego de estilo Tetris que te permite usar píldoras del mismo color para eliminar virus. La diferencia con el original es que todo se mueve hacia arriba, por lo que es más natural mover las cosas con una mano en una pantalla móvil. Además, la versión móvil también tiene un modo multijugador para que puedas involucrar a tus amigos.

El juego fue desarrollado por Nintendo en conjunto con Line, la aplicación de mensajería que es muy popular en Japón. Se lanzó el 10 de julio de 2019, hace apenas un poco más de dos años. Nintendo no dijo por qué tomó la decisión de cerrar Dr. Mario World, pero hay que decir que no le estaba yendo muy bien en comparación con otros títulos poco después del lanzamiento, de acuerdo un informe de SensorTower de principios de 2020.

Por ahora Nintendo mantiene un vestigio del juego en una página web llamada "Dr. Mario World Memories" que permitirá a los jugadores mirar hacia atrás en su historia una vez que finalice el servicio.

Pero eso no quiere decir que Nintendo esté considerando dejar el recado de los juegos móviles. Mario Kart Tour, con soporte multijugador apareció a principios de 2020 y, según los informes, ese título ha sido descargado 200 millones de veces y ha visto ganancias relativamente altas para la compañía.

Sin embargo, hay que decir que su juego móvil más exitoso, por mucho, es Fire Emblem Heroes, que según los informes había llegado a 656 millones de dólares a partir de febrero de 2020.

--Nueva Switch

A pesar de que Nintendo seguirá llevando algunos de sus juegos a los dispositivos móviles, la realidad es que su estrategia está basada en la Switch, su consola híbrida que ha sido un éxito en todo el mundo y que pronto contará con una nueva versión con una pantalla OLED más grande y otros cambios.

Hace unos días Nintendo anunció que lanzará una versión mejorada de su consola que, entre otras características, tendrá una pantalla más grande, de siete pulgadas con tecnología OLED de 720p, que según la compañía es más vívida. Hay que recordar que el modelo actual tiene un panel LCD de 6.2 pulgadas. Además, el nuevo modelo tendrá biseles significativamente reducidos y 64 GB de almacenamiento (en lugar de 32 GB), mientras que la base tiene un puerto LAN con cable. Nintendo además promete "audio mejorado".

La nueva consola que será compatible con todos los controladores Joy-Con existentes y con todos los juegos ofrecerá también un nuevo esquema de colores pues, además del rojo neón y azul tradicional con una base negra, ahora también se podrá escoger un color blanco y negro con una base blanca.

De acuerdo con las imágenes que se han mostrado hasta ahora del nuevo Switch, también incluye un soporte ajustable para jugar en la mesa, un pie de apoyo mejorado que ahora abarca todo el ancho de la parte posterior de la consola. Puede apoyarse en cualquier ángulo y parece mucho más resistente que la pieza de plástico que sostenía el viejo modelo.

Nintendo además afirmó que la duración de la batería de este nuevo OLED Switch será de hasta nueve horas, la misma cantidad que la del Switch actual. Respecto a sus dimensiones, la nueva versión es un poco más larga que la original y también un poco más pesada con 0.32 kilogramos en comparación con los 0.29 del original.

El modelo Switch OLED saldrá a la venta por un precio de 350 dólares, unos 7 mil pesos, a partir del 8 de octubre.