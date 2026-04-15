Nintendo Latinoamérica anuncia Pancito Merge para celulares

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- El panorama del desarrollo de videojuegos independientes en la región continúa consolidando hitos importantes con la expansión de títulos que celebran la identidad cultural.

Nintendo Latinoamérica confirma versión móvil de Pancito Merge

El pasado 19 de febrero la compañía Nintendo Latinoamérica lanzó el videojuego Pancito Merge, un juego inspirado en la panadería tradicional mexicana y que rinde homenaje al legado del pan dulce en la gastronomía nacional.

Tras una recepción positiva en plataformas de alto rendimiento, el desarrollador confirmó mediante sus canales oficiales que la experiencia de "fusión" llegará a los bolsillos de millones de usuarios alrededor del mundo (tanto en iPhone como en Android).

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Mecánicas y crecimiento del género merge en móviles

La propuesta de Pancito Merge se inscribe en el género de juegos de rompecabezas de tipo "merge" o "fusión". En esta dinámica, los jugadores deben combinar o fusionar piezas de pan dulce como conchas, cuernitos, mantecadas y bolillos para formar versiones más grandes de nivel superior, acumulando puntos y desbloqueando distintos tipos de pan.

De acuerdo con análisis de la firma especializada Sensor Tower, este género ha experimentado un crecimiento sostenido en el mercado móvil debido a su jugabilidad táctil intuitiva, lo que convierte a esta transición en un movimiento estratégico natural para la franquicia.

Actualmente, este título se encuentra disponible en la Nintendo eShop para los dispositivos portátiles de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, con un costo de 99 pesos mexicanos.

Además, también puede encontrarse para PC en la tienda de Steam por un costo de 99 pesos. Según reportes de la International Game Developers Association (IGDA), la democratización de herramientas de desarrollo ha permitido que propuestas con alto valor cultural alcancen plataformas globales, manteniendo estándares de calidad competitivos frente a grandes producciones.

Detrás de este fenómeno se encuentra el talento de Antonio Uribe "Tony", desarrollador y diseñador independiente originario de Chilchota, Michoacán. Con experiencia en la creación, diseño narrativo y programación, el trabajo de Uribe suele distinguirse por propuestas visuales originales y auténticas.

Según el portal especializado en industria GamesIndustry.biz, el éxito de juegos que mezclan mecánicas sencillas con elementos y narrativas culturales radica en la capacidad de generar empatía y reconocimiento en el usuario local, mientras ofrece una estética exótica y atractiva para el mercado internacional.

Ante la creciente demanda de la comunidad, el desarrollador compartió por sus redes sociales que el juego saldrá para los celulares muy pronto. La fecha oficial establecida para este lanzamiento es el 4 de junio (podrás descargar ya sea en iPhone o en Android).

Con el apoyo de las tiendas digitales Google Play y App Store, Pancito Merge busca replicar el éxito obtenido en consolas, permitiendo que el aroma y la tradición del pan dulce mexicano se transformen en un entretenimiento accesible para cualquier usuario con un teléfono inteligente.