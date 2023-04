No hay evidencia de desapariciones por reto en TikTok

A-AA+

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que no existe evidencia de la existencia de un supuesto reto de adolescentes y jóvenes en la plataforma TikTok para fingir su desaparición por algunas horas hasta que sus fichas de búsqueda generen cierta reacción en redes sociales.

La dependencia destacó que se ha requerido a las autoridades municipales que han hecho referencia al tema, información específica sobre alguna persona desaparecida con base en supuesto reto, y no la tienen. "También desde la plataforma TikTok nos han referido no tener evidencia de que dicho reto exista", puntualizó.

"Ni la CNB ni las comisiones estatales de búsqueda tenemos ningún caso documentado, ni evidencia alguna respecto a dicho supuesto", enfatizó.

Por lo tanto, el organismo de la Segob hizo un llamado a las autoridades, a los medios de comunicación y a la población en general para evitar propagar información no verificada, que pueda desviar la atención sobre casos reales, sumar a la revictimización en la desaparición de adolescentes e incidir en una falta de reacción inmediata en los todos casos.

"Es importante recordar que las fiscalías, comisiones de búsqueda y cuerpos de seguridad tienen la obligación de iniciar la búsqueda inmediata de cualquier persona reportada como desaparecida y, en el caso de niñas, niños y adolescentes, abrir una carpeta de investigación asumiendo que están siendo víctimas de delito, sin importar las posibles causas de dicha ausencia, tal como lo señalan los estándares constitucionales, convencionales y legales, reflejados en el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes", explicó la CNB.

La Comisión Nacional de Búsqueda reiteró la posibilidad de reportar cualquier desaparición a través del portal https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/ y vía telefónica al 5513099024, o directamente en las comisiones locales de búsqueda de cada estado de la República.