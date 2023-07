No todo es Spotify: 5 apps de música más económicas

A-AA+

Spotify aumentó los precios de su servicio de streaming de música. Han pasado dos años desde la última vez y es probable que durante ese período hayas cambiado de opinión sobre continuar con la suscripción.

Aunque Spotify es una de las marcas más populares entre los amantes de la música, debes saber que no es la única que ofrece este servicio. Si estás buscando una alternativa por el aumento de precios, en Tech Bit de EL UNIVERSAL te recomendamos algunas que debes tener en la mira.

----Apple Music

Apple tiene su servicio de streaming de música, donde podrás escuchar 100 millones de canciones y más de 30 mil playlist. Uno de los grandes atractivos de la aplicación es su catálogo de contenido exclusivo, con programas originales, conciertos, estaciones de radio en vivo y on-demand encabezadas por artistas.

Aunque es parte de Apple, la plataforma está disponible para todos los dispositivos. Además, puedes descargar canciones y escucharlas sin conexión. Tiene disponible una prueba gratis si deseas probar su servicio antes de suscribirte.

Actualmente cuenta con tres paquetes mensuales que pueden interesarte. El de Estudiantes cuesta $59 pesos, el Individual está en $115 y el Plan Familiar en $179, con límite de seis personas.

----YouTube Music

La plataforma de videos también apuesta por el streaming de música. Su servicio ofrece acceso a millones de canciones por $99 pesos al mes. Al igual que otras aplicaciones, puedes descargar contenidos y escucharlos sin conexión.

Al ser parte de YouTube, también es posible ver videos musicales en su plataforma. Tiene paquetes para estudiantes por $49 pesos y un plan familiar en $149 para hasta seis integrantes.

----Amazon Music

Otra opción que probablemente pueda llamar tu atención es Amazon Music. La plataforma ofrece un acceso ilimitado a 100 millones de canciones, que puedes descargar y escuchar cuando quieras.

Sus planes disponibles son Individual por $99 pesos, Familiar por $179, (hasta seis dispositivos) y el Echo Plan por $49, compatible con Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Show, Echo Studio, Echo Input, Echo Spot y Fire TV.

----Deezer

Si eres nuevo en el mundo del streaming de música, es probable que Deezer no te suene mucho. La plataforma podría no ser de las más populares, pero ofrece los mismos servicios que el resto, como escuchar canciones sin anuncios y la posibilidad de descarga.

Tiene un plan Premium de $129 pesos al mes, con el que podrás escuchar música con sonido de alta fidelidad. Además, de un paquete para estudiantes en $65 pesos y uno familiar de $219, para seis cuentas que podrán disfrutar de todos los beneficios del plan premium.

----Tidal

Tidal está enfocada en el contenido exclusivo, entrevistas y videos, así como en la calidad del sonido que ofrecen.

Tiene un paquete en el que podrás escuchar música con calidad de sonido HiFi de hasta 1411 kbps por $115 pesos al mes. Pero si deseas más, podrás adquirir el HiFi Plus por $199 con hasta 9216 kbps.

En ambas podrás escuchar música sin anuncios y sin conexión. También cuenta con un plan familiar de $179 pesos.