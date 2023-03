Nuevo CEO de YouTube señala lo nuevo de la plataforma

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Hace poco más de 15 años, visité una compañía con una interesante visión del video digital. Mientras caminaba por las pequeñas oficinas de YouTube, sobre una pizzería, podía ver la promesa de la plataforma.

He pensado en ese momento durante las últimas semanas mientras mi vieja amiga y mentora Susan Wojcicki transiciona para convertirse en asesora de Google y Alphabet, y yo tomo el mando como nuevo líder de YouTube.

En sus primeros días como start up, vi el potencial de YouTube. Ahora, estoy increíblemente emocionado por liderarla hacia el futuro.

Pasé gran parte de mi carrera en Google y antes construyendo anuncios de productos para ayudar a financiar la creación de contenido en internet. Y durante mi tiempo como Director de Producto en YouTube, nuestros equipos crearon oportunidades para los creadores y desarrollaron increíbles experiencias para los espectadores.

Mientras miro hacia el futuro de YouTube, confío en que pondremos toda nuestra energía en lo que más importa para los creadores y espectadores. Hoy les doy una actualización de nuestras prioridades clave: apoyar el éxito de los creadores, construir para el futuro de YouTube y proteger la comunidad de YouTube.

----Apoyar el éxito de los creadores

Los creadores y artistas son el corazón de YouTube y continuaré poniéndolos primero. En el actual desafiante clima macroeconómico, ofrecemos oportunidades de crecer un negocio en nuestra plataforma. El ecosistema creativo de YouTube generó más de dos millones de empleos en 2021 en Brasil, Canadá, Estados Unidos, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Francia, Australia, Alemania, Reino Unido, India y Turquía juntos, según una investigación de Oxford Economics.

Miles de millones de espectadores vienen a YouTube cada mes para ver miles de millones de horas cada día y más gente que nunca está creando contenido en YouTube. Por ejemplo, Beleaf in Fatherhood nos da una ventana al día a día de la vida familiar a través de los ojos de un padre negro y muestra la complejidad de críar hijos en una América en evolución. Y Cafe Maddy pasó el año pasado de ser una dentista a ser creadora de comida de tiempo completo.

Así es cómo trabajaremos para apoyar el éxito de los creadores de toda la plataforma este año:

Dar a los creadores más formas para ganar dinero. YouTube ayuda a los creadores a construir relaciones profundas con las audiencias y les ofrece más herramientas para ganarse la vida haciendo lo que aman. Cientos de miles de canales ganaron dinero en YouTube por primera vez el año pasado. Y estamos brindando más oportunidades para los creadores fuera de los anuncios al expandir nuestro negocio de suscripciones, invertir en compras y mejorar continuamente nuestras ofertas de productos digitales pagados. Estas opciones para los creadores tienen un impacto. El creador de Corea del Sur, Jin Yong-jin, ganó más de 30,000 miembros después de lanzar las membresías del canal hace solo siete meses. Y más de seis millones de espectadores pagaron membresías de canales en YouTube en diciembre de 2022, un aumento de más del 20% con respecto al año anterior.

Escuchar a los creadores. Este año espero reunirme con aún más creadores en persona y escuchar cómo podemos apoyarlos en YouTube. Los comentarios de los creadores son una parte clave de cómo desarrollamos productos, como una función que permite a los creadores llegar a nuevas audiencias agregando pistas de idioma a sus videos. Estamos ampliando el acceso a esta función a miles de creadores más y también la estamos probando en transmisiones en vivo y Shorts. Un evento de transmisión en vivo organizado por el creador de juegos Ludwig en diciembre pasado incluyó pistas de audio en inglés, francés y español, y la transmisión rompió el récord de su canal de YouTube por vistas simultáneas.

También escuchamos a los creadores sobre la importancia de ampliar la accesibilidad para las personas sordas o con dificultades auditivas. Gracias a inversiones a largo plazo en machine learning, ahora ofrecemos subtítulos automáticos en más idiomas. También ofrecemos subtítulos traducidos automáticamente para móviles que permiten a los espectadores traducir sus subtítulos a 16 idiomas. YouTube ha subtitulado más de seis mil millones de videos con más de mil millones de usuarios viendo videos con subtítulos habilitados todos los días.

Y también estamos escuchando a los creadores a través de un mayor apoyo. El año pasado, más que duplicamos la cantidad de creadores y socios que pueden obtener ayuda en vivo a través de chat o correo electrónico. Más de la mitad de estos creadores se encuentran fuera de los Estados Unidos. También hemos aumentado significativamente la cantidad de creadores que tienen un administrador de socios para brindar consejos estratégicos para el éxito en YouTube.

Crecer las comunidades de creadores. El año pasado, dimos la bienvenida a los principales creadores de gaming fuslie, Sykkuno, LilyPichu, Swagg, Myth y NexxuzWorld para transmitir exclusivamente en YouTube. Ayudaron a generar un impulso increíble: vimos más de dos billones de vistas relacionadas con juegos en nuestra plataforma en 2022. Hemos visto cómo las membresías regaladas han conectado a los creadores con sus comunidades, y este año nos estamos expandiendo a los móviles. Las transmisiones de juegos traen muchos aspectos destacados y reacciones memorables que a los espectadores les encanta grabar. Permitiremos a los espectadores mezclar clips en Shorts y agregar funciones que faciliten la recomposición de lo mejor del contenido de gaming en Shorts. Para obtener más información sobre nuestra visión de gaming en 2023, consulte la entrevista de CouRage's con nuestro nuevo director global de gaming.

----Construyendo para el YouTube del futuro

Estamos invirtiendo en las características y experiencias que harán de YouTube un gran hogar para los espectadores y creadores ahora y en el futuro, desde duplicar la transmisión y las televisiones conectadas hasta desbloquear un potencial creativo sin precedentes. Aquí hay algunas áreas en las que estamos particularmente enfocados:

Espectadores: la mejor experiencia de transmisión y TV conectada. Desde sus primeros días, YouTube ha fomentado la comunidad con los espectadores y, hoy, ofrecemos a las personas una mejor experiencia para interactuar con los creadores y entre ellos. Eso comienza con conocer al espectador desde donde está viendo el contenido. Cada vez más, eso nos lleva de vuelta a la pantalla más grande en la mayoría de los hogares, el televisor. La televisión fue nuestra pantalla de más rápido crecimiento el año pasado y estamos viendo crecimiento e impulso a nivel internacional.

Estamos trayendo lo mejor de YouTube a la sala- los creadores que la gente ama, la transmisión que quieren y las funciones útiles que esperan de YouTube. Recientemente adaptamos la experiencia móvil de Shorts a un formato apto para TV. Y lanzamos Primetime Channels, una nueva forma para que los usuarios vean contenido de sus servicios de transmisión favoritos en la app de YouTube. Y en diciembre, anunciamos que NFL Sunday Ticket llegará a YouTube TV y Primetime Channels. Esta asociación ampliada con la NFL ayudará a que YouTube sea el mejor lugar para ver fútbol. Los suscriptores verán funciones de YouTube TV, como la capacidad de ver jugadas clave, agregadas a la app principal de YouTube. Y los creadores se conectarán con los fanáticos de los deportes a través de la cobertura y los comentarios. Sunday Ticket también incluirá formas de interactuar con otros fanáticos, incluidos comentarios, chats y encuestas. Próximamente este año en YouTube TV: una nueva función que permite a los espectadores ver varios juegos a la vez.

Creadores: desbloqueando la creatividad en todos los formatos. Los creadores de hoy están continuamente probando los límites de la expresión. YouTube ofrece el lienzo creativo más grande de cualquier plataforma, y lo estamos ampliando continuamente. Estamos haciendo que la creación en todos los formatos sea más sorprendente para que los creadores tengan nuevas formas de expresarse y crear audiencias. YouTube Shorts les brinda a los creadores un mayor alcance: Shorts ahora tiene un promedio de más de 50 mil millones de visitas diarias. Y el año pasado, la cantidad de canales que cargaron Shorts diariamente creció más del 80%. Me encanta ver cómo las personas usan Shorts para construir una comunidad, como crear un espacio seguro para hablar sobre la imagen corporal.

Un área en la que los creadores están cada vez más interesados es el podcasting. De hecho, YouTube es ahora el segundo destino más popular para escuchar podcasts según Edison. Este año estamos facilitando aún más que los creadores y artistas muestren sus podcasts en YouTube. Las nuevas funciones en YouTube Studio facilitan la publicación de podcasts, y también comenzaremos a llevar podcasts de audio y video primero a los millones de personas que usan YouTube Music en los Estados Unidos, con más regiones por venir. Y más adelante este año, la integración de RSS ofrecerá a los podcasters otra forma de subir sus programas a YouTube y brindar a nuestros usuarios más opciones de escucha.

Mientras pensamos en nuestra hoja de ruta de productos, no solo estamos planificando para los próximos años. Este es un momento crítico en la creación de video digital y estamos imaginando cómo se verá el futuro de la creación. Los creadores quieren algo más que un lugar para hacer clic en cargar. Necesitan herramientas sofisticadas para hacer crecer sus ambiciones a través de Shorts, en vivos, podcasts y más. Este año, lanzaremos una herramienta de creación que permite a los creadores grabar un Short en un diseño de lado a lado con Shorts y videos de YouTube para que puedan agregar fácilmente su propia versión de una tendencia o unirse con reacciones.

Y el poder de la IA apenas comienza a emerger en formas que van a reinventar el video y harán posible lo aparentemente imposible. Los creadores podrán expandir su narración y aumentar el valor de su producción, desde el intercambio virtual de atuendos hasta la creación de un escenario cinematográfico fantástico a través de las capacidades generativas de la IA. Nos estamos tomando el tiempo para desarrollar estas características con medidas de seguridad bien pensadas. Estén atentos en los próximos meses a medida que implementamos herramientas para creadores, así como las protecciones para adoptar esta tecnología de manera responsable.

----Proteger a la comunidad de YouTube

A medida que continuamos innovando, nada es más importante que cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a nuestra comunidad. Estamos invirtiendo en los equipos, la tecnología y los sistemas que garantizan que los creadores y los espectadores tengan una experiencia segura en YouTube.

Todos estos esfuerzos son críticos, pero como padre estoy particularmente involucrado en nuestro trabajo para proteger a los niños en nuestra plataforma. Siempre estamos buscando más formas de facilitar la búsqueda de videos aptos para familias a través de YouTube Kids y nuestra experiencia supervisada. Construimos YouTube Kids para crear un entorno para que los niños exploren sus intereses y darle a los padres una herramienta para personalizar la experiencia para sus familias. También hemos desarrollado protecciones para personas menores de 18 años, como subir archivos de forma predeterminada en privado. Pero no es suficiente ser más seguros para los niños, también queremos que los videos que exploran sean enriquecedores. Si bien ningún sistema es perfecto, hemos puesto muchos recursos para crear múltiples capas de protección y mejorar contenido de alta calidad que ayuda a los niños a aprender y crecer.

También continuamos interactuando con los legisladores para compartir nuestra perspectiva sobre las políticas que impactan a nuestros creadores y artistas. Los gobiernos de todo el mundo están actualizando las leyes y presentando proyectos de ley que darán forma al entorno digital. Estamos alineados con los funcionarios gubernamentales en el deseo de crear un entorno seguro en línea que también permita que se escuche una pluralidad de voces. Es por eso que estamos involucrados en el debate sobre la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EU, que ha impulsado el trabajo de nuestros creadores y nos da la capacidad de eliminar contenido dañino. También participamos en discusiones sobre una propuesta en Europa que puede limitar el discurso político y el proyecto de ley C-11 en Canadá que podría obligarnos a mostrar contenido según los requisitos del gobierno en lugar de los intereses de los usuarios.

----Mirando hacia adelante

Este es un momento crucial para nuestra industria. Enfrentamos vientos en contra económicos desafiantes y condiciones geopolíticas inciertas. La IA presenta increíbles oportunidades creativas, pero debe equilibrarse con una administración responsable. Los creadores, espectadores y anunciantes tienen más opciones que nunca sobre dónde pasar su tiempo y las plataformas como YouTube necesitan ofrecer una variedad de formatos mientras invierten en las políticas que protegen las plataformas de daños en el mundo real.

Vi la fortaleza de YouTube hace años en sus oficinas sobre una pizzería. Su poder proviene de un sentido compartido de comunidad que es más que la suma de sus partes. La magia de nuestra plataforma es que los creadores, artistas, anunciantes y espectadores pueden unirse para hacer algo increíble.

Esto es lo que nos motiva a mí y a todos en YouTube a hacer nuestro mejor trabajo todos los días. Y continuaremos haciéndolo mientras trabajamos para hacer de nuestra plataforma un lugar aún mejor para compartir historias, aprender nuevas habilidades, acceder a información y construir una comunidad.