Nulas oportunidades para que mujeres estudien ciencia: IMCO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Las oportunidades para que las mujeres formen parte de las carreras STEM son casi nulas en nuestro país. Hacen falta estrategias integrales en los estados para sumar a más mujeres a carreras vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, para 2025 surgirán 97 millones de nuevos empleos adaptados a la nueva relación entre máquinas y personas.

Lamentablemente, en México las mujeres se han quedado atrás en la formación de estas habilidades para el futuro, señala el organismo civil.

En 2022, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró que solo tres de cada 10 profesionistas en STEM son mujeres.

Este año, con el objetivo de medir la brecha de género en la formación de talento científico y tecnológico en las entidades, el IMCO analizó la matrícula de hombres y mujeres en carreras STEM entre 2012 y 2022.

El instituto destaca que en todos los estados, las mujeres en carreras STEM tendrían que aumentar en al menos 71% para alcanzar un nivel similar al de los hombres. Las entidades en donde se ha cerrado más la brecha han observado mayor productividad y proveen mejores condiciones laborales para la participación de las mujeres.

Durante 2022 se registraron 494 mil 753 mujeres y 996 mil 519 hombres que estudian algún programa STEM a nivel nacional. Aunque en los últimos 10 años la cifra aumentó en cuatro puntos porcentuales, el ritmo de crecimiento en la matrícula ha sido insuficiente (4.4% anual).

---Brecha de género en carreras STEM

La mayoría de las entidades tienen una brecha de género amplia en carreras STEM; no obstante, se identificaron diferencias entre ellas:

-Seis entidades (Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato) concentran el 50% de las estudiantes de STEM.

-Colima logró cerrar su brecha en nueve puntos porcentuales, mientras que Durango solo en un punto porcentual.

-Tabasco es el único estado en donde la proporción de mujeres en carreras STEM se redujo, al pasar de 33 % en 2012 a 30 % en 2022.

El IMCO mencionó que cerrar la brecha de género en la generación de talento es aún más importante en las entidades en las que el sector secundario (minería e industrias manufactureras) tiene un mayor peso para la economía local.

En los estados cuya producción depende en gran parte de actividades secundarias, como Campeche (82.5 %), Tabasco (64.2 %), Coahuila (49.8 %), Sonora (43.7 %) y Chihuahua (39.9 %), incrementar el número de mujeres en STEM puede ser una estrategia para la formación del talento especializado que requieren.

---Acciones aisladas para incrementar el número de mujeres en STEM

El IMCO detectó prácticas y acciones aisladas para incrementar el número de mujeres en STEM, pero dijo que no hay una estrategia integral y unificada que abarque desde la infancia hasta el ingreso a la educación superior. Algunas de ellas se enlistan en la siguiente tabla.

Mencionó que una mayor participación de las mujeres en el sector STEM no solo tendría beneficios para ellas, "sino que también elevaría la competitividad de las industrias y de los estados al incorporar una mayor diversidad de perspectivas para el desarrollo de la innovación".

Mostró que algunos estudios muestran que la diversidad de género en las industrias STEM potencializan dinámicas novedosas de solución de problemas que resultan en contextos más propicios para la creatividad.

---Necesario ampliar número de mujeres en carreras STEM

Se debe priorizar el número de mujeres que estudian carreras STEM para cerrar la brecha de género.

Cabe destacar que las brechas empiezan desde la infancia, cuando las niñas pierden confianza en su capacidad para desarrollarse en estos temas, "y se abren con el tiempo hasta que pocas mujeres se interesan por estas áreas de estudio. En ese sentido, los estados pueden implementar estrategias locales de largo plazo que articulen los esfuerzos de diferentes sectores, así como definir objetivos y metas en sus planes de desarrollo para promover la inclusión de más mujeres en carreras STEM".

Por ello, el IMCO Propone:

1.- Definir en el plan estatal de desarrollo objetivos, indicadores y metas para impulsar que más mujeres elijan carreras STEM. Para darle continuidad entre administraciones, lo ideal sería que estos objetivos se respaldaran con una ley local para incrementar en talento STEM en el estado y que se incluyera una partida en el presupuesto.

2.- Hacer un diagnóstico para el estado que incluya un mapeo de las acciones locales vigentes, incluyendo públicas y privadas, así como un análisis basado en evidencia de dónde están las principales barreras para incentivar a más mujeres a elegir carreras STEM. Esto se podría hacer a través de encuestas sobre la percepción de niñas y mujeres en torno a estas áreas de conocimiento en diferentes niveles educativos como las que ha levantado el Banco Interamericano de Desarrollo.

3.- Aprovechar acciones del sector privado o de la sociedad civil para atender las principales áreas de oportunidad del estado. A través de programas conjuntos, como STEM Learning de Reino Unido o FostWom de Brasil, se pueden poner a disposición recursos, varios de ellos con perspectiva de género, sobre acciones dirigidas a profesores, empleadores y estudiantes de diferentes niveles educativos, así como cursos y talleres en línea que expongan a más niñas y mujeres al conocimiento científico.

4.-Consolidar comités multisectoriales en donde participen autoridades del gobierno del estado, sociedad civil, universidades, docentes, y el sector productivo para alinear necesidades y revisar avances en las acciones que se implementen.