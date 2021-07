Ocho aplicaciones para Android que debes borrar de inmediato

Aunque Google cuenta con un sistema de análisis destinado a evaluar las aplicaciones antes de ponerlas disponibles en la Play Store, este no es infalible y en ocasiones, de entre las millones de opciones, llegan a colarse algunas que resultan un peligro para los usuarios. Es el caso de 8 apps que se ha identificado contienen el malware Joker y que debes borrar de inmediato.

De acuerdo con el portal Phone Arena, se descubrió que un total de ocho aplicaciones comunes en Android deben ser desinstaladas de inmediato debido a que ponen en riesgo el dispositivo de los usuarios.

Para que te des una idea de lo peligrosas que pueden ser estas apps te comentamos que Joker es un malware, ya conocido que está destinado a robar datos personales de los usuarios, desde los datos de su modelo de celular y lista de contactos hasta los mensajes e, incluso, permite hacer llamadas telefónicas.

Y no solo se trata de perder control sobre la actividad en el smartphone, quienes han sido víctimas de este virus informático también han advertido que es capaz de registrar a los usuarios en servicios de suscripción paga.

A pesar de que este malware ya ha sido identificado y ya existen soluciones capaces de detenerlo, los delincuentes informáticos se han dedicado a crear algunas variantes con la intención de seguir haciendo daño y engañar a más personas.

A continuación te dejamos la lista de las apps de Android que se deben desinstalar:

Auxiliary Message o Mensaje auxiliar

Fast Magic SMS o SMS mágicos rápidos

FreeCamScanner o CamScanner gratuito

Super Message o Super mensaje

Element Scanner o Escáner de elementos

Go Messages o Ir a mensajes

Travel Wallpapers o Fondos de viajes

Super SMS

Hay que decir que estas aplicaciones ya han sido eliminadas de la Play Store. Sin embargo, eso no quiere decir que ya no puedan actuar en tu teléfono y robar tu información. Por ello la recomendación es que si reconoces alguna la desinstales de inmediato.

De hecho si comienzas a notar un comportamiento extraño en tu dispositivo, especialmente que es mucho más lento para realizar las tareas y la batería del dura menos tiempo, debes estar muy alerta, es posible que ya tengas instalado un malware como Joker que está para hacer clics masivos en distintos anuncios por lo que suele consumir muchos recursos en segundo plano.



¿Cómo estar seguro?

Lo primero que hay que decir que en el caso de Android las compañías de ciberseguridad han identificado que algunos delincuentes crean una app legítima capaz de pasar por todas las revisiones de Google para después modificar el código con una actualización que lleva escondido el malware.

También es posible que sea el usuario quien descargue la app de una fuente ajena a la tienda oficial pues hay que recordar que Android, a diferencia, de iOS, sí permite la descarga de terceros y no solo de su propia plataforma.

Por eso, para que te mantengas seguro la recomendación es, primero, realizar descargas desde la Play Store y revisar que la app cuente con el sello de Play Protect. Pero no solo eso, antes de bajarla es buena idea que revises la calificación que tiene así como los comentarios de otros usuarios y finalmente los permisos que solicita. Por ejemplo, si es una herramienta de edición de imagen es lógico que requiera acceso a tu galería, pero no necesita que le permitas ver tus contactos.

Por último no olvides instalar tecnología de seguridad en todos los dispositivos a través de los cuales te conectas a internet. Además es recomendable mantener el dispositivo actualizado para así evitar posibles problemas de seguridad.