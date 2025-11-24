ONG pide tumbar prohibición de vapeadores

La organización civil México y el Mundo Vapeando señaló que la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa la oportunidad "para echar abajo la inédita y absurda" prohibición constitucional a los vaporizadores, que entró en vigor en este 2025.

Explicó que el gobierno mexicano deberá homologar el marco regulatorio del vapeo a lo que aplica en los otros dos socios comerciales, en donde están permitidos los dispositivos, consideró.

Juan José Cirión Lee, presidente de la organización, dijo que en Estados Unidos están surgiendo voces que pugnan para que el tema de los vaporizadores esté dentro de la agenda de trabajo de la revisión del T-MEC, ya que la prohibición constitucional en México fortaleció al crimen organizado, al otorgarles la importación, distribución y venta de los dispositivos, lo que contrasta con la estrategia de combatir a los cárteles que propone el presidente Donald Trump.

Dijo que resulta absurdo que del lado de la frontera mexicana exista una prohibición constitucional promovida por las propias autoridades, "que incentiva un jugoso mercado de contrabando operado por bandas criminales", y del lado estadounidense se apliquen acciones para combatir a esas organizaciones delictivas.

Cirión Lee afirmó que México es el único país del mundo que prohibió los vaporizadores desde la Constitución, mientras que en otras regiones, como Francia y el Reino Unido, los dispositivos forman parte de políticas públicas para combatir el tabaquismo, pues se ha demostrado científicamente que son 95% menos dañinos que los cigarros convencionales.

"Desafortunadamente en México no existe ningún criterio para utilizar la reducción de daños... mientras el gobierno busca premios y becas, los fumadores están totalmente abandonados", comentó.

Diputados alistan prohibición de vapeadores

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados prevé aprobar mañana el dictamen de reforma a la Ley de Salud para prohibir la fabricación, venta, exportación e importación de vapeadores, anunció hoy el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, dijo que el dictamen que podría avalar mañana la Comisión de Salud se aprobará el próximo miércoles 26 de noviembre en el pleno.



"La ruta que tengo es que mañana pueda aprobarse en comisiones y el miércoles poder aprobarla en el Pleno", expresó Monreal.

El dictamen señala que la reforma va en el sentido de la modificación constitucional propuesta por el Ejecutivo y avalada por el Congreso meses atrás, y busca "enfrentar un riesgo sanitario emergente".

"Si bien pueden liberar menores niveles de alquitrán... los aerosoles generados contienen una mezcla compleja de sustancias químicas, entre ellas metales pesados como níquel, plomo y cadmio", explica el documento.