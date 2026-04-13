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Ciencia y Tecnología

Papel aluminio en lavadora neutraliza electricidad estática y protege ropa

Este método previene que pelusas y cabellos se adhieran a la ropa, especialmente útil en hogares con mascotas.

Por El Universal

Abril 13, 2026 08:16 p.m.
A
Papel aluminio en lavadora neutraliza electricidad estática y protege ropa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- El mantenimiento de las prendas y la eficiencia de los electrodomésticos son preocupaciones constantes en el hogar moderno.

Entre los métodos alternativos que han ganado relevancia técnica se encuentra la introducción de esferas de papel aluminio en el tambor de la lavadora.

De acuerdo con especialistas en ingeniería de materiales y cuidado textil, este procedimiento no busca limpiar las manchas de forma directa, sino intervenir en el proceso físico de fricción que ocurre durante el centrifugado.

Al neutralizar las cargas eléctricas, se logra que las prendas mantengan una integridad estructural superior por más tiempo.

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El proceso de neutralización de la electricidad estática

El fundamento detrás de este método reside en las propiedades físicas del aluminio. Según el portal especializado en ingeniería de materiales AZoM (The A to Z of Materials), el aluminio es un conductor eléctrico altamente eficiente.

Durante el ciclo de lavado, la fricción constante entre diferentes tipos de telas genera un intercambio de electrones, lo cual produce electricidad estática.

Esta carga provoca que las fibras se atraigan entre sí, causando adherencia de pelusas, cabellos y un aumento notable en la formación de arrugas.

Al colocar tres o cuatro bolitas de papel aluminio (con un diámetro aproximado de 3 a 5 centímetros, similar al tamaño de una pelota de golf) dentro del tambor, estas actúan como receptores de dicha energía.

De acuerdo con estudios sobre electrostática aplicados al hogar, el metal absorbe la carga eléctrica generada por el roce, evitando que esta se aloje en la ropa.

Este proceso permite que las telas se separen con mayor facilidad, lo que reduce el desgaste mecánico del electrodoméstico al evitar apelmazamientos de carga pesada.

Beneficios en la conservación de tejidos y eficiencia del secado

La implementación de este recurso ofrece ventajas directas en la suavidad y apariencia de las telas sin la necesidad de recurrir a químicos adicionales.

De acuerdo con información técnica de The Spruce, un sitio especializado en métodos de conservación del hogar y textiles, el uso de aluminio previene que los pelos o pelusas se peguen a las prendas, un problema común en hogares con mascotas.

Asimismo, al reducir la estática, las fibras no sufren el desgaste por "tironeo" eléctrico, lo que prolonga la vida útil de materiales delicados.

Este método también impacta en la etapa posterior al lavado. Según investigaciones de eficiencia energética en electrodomésticos, si las bolitas se mantienen durante el ciclo de secado, facilitan la circulación del aire caliente entre las prendas.

Esto ocurre porque la ropa no se "pega" entre sí debido a la estática neutralizada.

Estas mismas bolitas pueden reutilizarse durante aproximadamente seis meses, lo que representa una solución sostenible y económica.

"Al neutralizar esta carga, los tejidos no sufren desgaste ni atraen suciedad", lo que garantiza que la ropa salga con una textura mucho más dócil y lista para el planchado.

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