Para navidad llegarán los juegos en la nube a Xbox

Microsoft es una de las compañías que más está impulsando la posibilidad de jugar en cualquier lugar. A través de una suscripción poco a poco ha agregado plataformas y dispositivos para acceder a muchos de sus principales videojuegos. Sin embargo, eso no quiere decir que esté descuidando a los dueños de la una consola Xbox y anunció que para navidad les permitirá disfrutar de títulos desde la nube.

Microsoft se está moviendo hacia la siguiente fase de su plan para llevar Xbox Cloud Gaming a tantos dispositivos como sea posible y en ese sentido, durante su presentación de Gamescom, anunció que a partir de este fin de año los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate tendrán acceso a juegos en la nube desde las consolas Xbox Series X / S y Xbox One.

De acuerdo con lo dicho por la compañía, los gamers podrán iniciar más de 100 juegos sin tener que descargarlos primero. Eso también significa que, en algún momento en el futuro, los propietarios de una Xbox One podrán jugar algunos títulos de la Serie X / S a través de la nube, como Microsoft Flight Simulator. Los usuarios podrán saber que un título es compatible con este servicio si ve un ícono de nube junto a él en la biblioteca de Game Pass.

Finalmente Microsoft dijo que a través de esta nueva opción los jugadores podrán acceder a títulos con una resolución de 1080p a 60 cuadros por segundo.

Cabe recordar que Xbox Cloud Gaming ya está disponible en teléfonos, tabletas y PC. Desde la versión beta abierta, los gamers pueden visitar el sitio web de xCloud y comenzar a jugar algunos de los juegos incluidos en la biblioteca de Game Pass a través de su navegador. En PC, el servicio es compatible con Edge y Chrome, mientras que en iOS es accesible a través de Safari.

En este servicio hay más de 100 juegos disponibles y los usuarios pueden disfrutar de la experiencia mediante controladores Bluetooth o conectados a través de USB, o bien, mediante controles táctiles personalizados para ciertos videojuegos.

Microsoft también compartió que está usando hardware Xbox Series X para potenciar la experiencia xCloud de manera que, aquellos con una conexión a internet lo suficientemente rápida, pueden reproducir juegos a 1080p y hasta 60 cuadros por segundo.

Como parte de este modelo de juegos en la nube se sabe también que Microsoft está trabajando con los fabricantes de televisores para que pronto esté disponible una aplicación de Xbox en las Smart TV que estará basada en la tecnología de transmisión xCloud.

De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, la alternativa estará disponible como una aplicación en los televisores. Para ello la empresa se está asociando con fabricantes globales para integrar la experiencia de Game Pass directamente en los televisores conectados a internet, por lo que todo lo que se necesitará para jugar es un control.

También se afirma que la compañía está desarrollando un dispositivo de transmisión independiente que se podrá conectar un televisor o monitor para acceder a la experiencia Xbox.

Sin embargo, Microsoft no ha anunciado exactamente cuándo estarán disponibles estas opciones