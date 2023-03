¿Para qué sirve el modo HDR en la cámara de tu celular?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Cada vez es más recurrente que las marcas de tecnología agreguen a sus modelos de celulares cámaras con un mayor número de megapixeles. Sin embargo, que tu equipo de telefonía móvil tenga más de una cámara o una alta resolución, no quiere decir que tomará mejores fotos.

Para sacar el mejor provecho a la cámara de tu celular y aumentar su rendimiento fotográfico, es decir, que tus imágenes no pierdan calidad al ser agrandadas, lo mejor es que aprender cómo utilizar el modo HDR al momento de tomar tus fotos.

Al activar el modo HDR al capturar una imagen en determinadas situaciones, notarás como las luces y sombras resaltarán más dentro de tus fotografías y no perderán tanta nitidez cuando hagas zoom en ellas.

---¿Qué es el modo HDR?

El modo HDR hace referencia al alto rango dinámico de las fotografías, que en telefonía móvil significa la capacidad del sensor de la cámara para detectar las luces y sombras en la imagen que se desea capturar.

Las siglas HDR significan High Dynamic Range, un sistema que directamente se relaciona con aumentar la resolución de todos los cuadros de la composición fotográfica, distribuyendo de manera uniforme la iluminación en todos los elementos presentes en la imagen.

Es decir, por medio de la activación del modo HDR, el usuario evitará que algunos elementos de la foto se vean más iluminados que otros o que exista un gran contraste de luces y sombras reflejados en los objetos del cuadro.

Al disparar con la cámara de tu celular en modo HDR, tu equipo procesa la captura como dos imágenes diferentes, una en altas luces y otra en bajas, juntándose en una misma imagen y dando como resultado una foto donde no se pierde la información de las sombras.

---¿Siempre se debe dejar el modo HDR activado?

Si bien existen algunos modelos de celulares que tienen una detección automática para la activación del modo HDR, es mejor dar preferencia a su activación manual, pues no todos los escenarios requieren de un ajuste de exposición por default.

A partir de la práctica de los usuarios, y el conocimiento de varios expertos en fotografía, se ha consensuado que las situaciones más óptimas para la activación del modo HDR en la cámara de tu celular es cuándo se pretende tomar fotos en exteriores.

Cuando se somete el sensor de la cámara a un escenario con luz natural, el modo HDR te ayudará a que las sombras de tu fotografía se equilibren con las luces, y toda la composición resulte bien expuesta, sin descuidar los detalles en los retratos y fotografías de paisajes.

Por el contrario, no es aconsejable dejar activado el modo HDR si se pretende tomar fotos de objetos en movimiento o ante condiciones de baja luminosidad.

Ahora que conoces para qué sirve el modo HDR en la cámara de tu celular, no dudes en activarlo cuando tengas la luz del sol como aliada para la iluminación de tus fotos y obtén imágenes dignas de compartir en todas tus redes sociales.