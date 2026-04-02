Parche transdérmico de UNAM mejora adherencia en pacientes hipertensos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Investigadores de la

(UNAM) desarrollaron un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

como alternativa menos invasiva para el, mediante uny microagujas elaborados con proteína de maíz.El proyecto, impulsado en la, consiste en uny un arreglo de—proteína del maíz— y cargados con amlodipino, un fármaco antihipertensivo de uso común.Los investigadores explicaron que estabusca ofrecer una opción más cómoda, económica y eficiente, condel medicamento y menos, gracias a su biocompatibilidad y capacidad parade forma controlada."No pretendemos sustituir el suministro del medicamento, sino que el paciente tengaa su tratamiento de manera cómoda", señalóDetalló que en casos como, elpodría colocarse en la piel para evitar tomas constantes por vía oral y reducir los picos de presión arterial asociados a la falta de adherencia al tratamiento.De acuerdo con pruebas en laboratorio, al colocarse el sistema en la piel el fármaco se libera de manera constante y prolongada,y llega al torrente sanguíneo, evitando el metabolismo hepático y molestias gastrointestinales.Por su parte,subrayó: "Sabemos que loscuran una patología; sin embargo, tienen asociadas diferentes".El especialista recordó que según la2020-2023, cerca de 30% de la población adulta en México vive cony 43% lo desconoce.Explicó que esto ocurre porque muchas personas no monitorean su presión o acuden al médico cuando la enfermedad ya está avanzada, pese a tratarse de un padecimiento que puede desarrollarse durante añosAdemás, indicó que la prevalencia es mayor en ladel país y en hombres, aunque después de la menopausia else iguala o incluso supera.-----, unaLa, considerada una, es laa nivel mundial. "La(OMS) indica quehabitantes la padece, lo que implica que se trata de un", puntualizó.El equipo científico realizó, mecánicos, químicos y biofarmacéuticos, además dede laboratorio, para validar el funcionamiento del sistema.La innovación, que forma parte del, busca que latenga una, lo que podría mejorar significativamente la adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión.