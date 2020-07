Peces de las profundidades absorben 99% de la luz a través de su piel

Un grupo de investigación encabezado por Karen Osborn, del Museo Nacional de Historia Nacional del Instituto Smithsonian, ha estudiado una de las especies de las que menos se conoce en el mundo: los peces que habitan en la profundidad de los océanos, pues aparte de la poca presencia de luz solar estas criaturas absorben el 99.5% de la luz.

De acuerdo con la investigación que fue publicada en Current Biology los expertos indicaron que en la piel estos peces cuentan con gránulos llenos de pigmento con los cuales absorben casi toda la luz que toca su piel, reflejando únicamente el 0.05%. Osborn y el biólogo Sönke Johnsen, de la Universidad de Duke, también fue uno de los principales autores de esta indagación que permitiría el desarrollo de materiales que sean de un tono ultra negro que fueran económicos, flexibles y duraderos para su empleo en la elaboración de telescopios y cámaras, así como en herramientas para camuflaje.

En el comunicado que divulgó el Instituto Smithsonian se indicó que el problema para captar las imágenes de estos peces es por su capacidad de absorber la luz, esto luego que el que es considerado ultra negro es más oscuro que el papel negro, la cinta de aislar e incluso que un neumático nuevo. Debido a que la luz no llega hasta los cientos de metros de las profundidades del océano, los seres que habitan dichas zonas son capaces de crear su propia luz en un fenómeno llamado bioluminiscencia, lo cual es empleado para atraer a su pareja, distraer a los depredadores y atraer a sus presas.

"Si quieres mezclarte con la infinita negrura de tu entorno, absorber cada fotón que te golpee es una excelente manera de hacerlo", destacó el experto del Smithsonian. La piel de estos peces no solo es rica en melanina, sino también distribuye la luz de una manera única. Las células de pigmento están muy cerca de la superficie de la piel del pez; debido a su tamaño, forma y disposición son capaces de dirigir la iluminación que no absorban, hacia melanosomas vecinos dentro de la célula.

"La luz no se recupera; la luz no pasa. Simplemente entra en esta capa, y se ha ido", dijo Karen Osborn. "Estas estructuras que contienen pigmentos están empaquetadas en las células de la piel como una pequeña máquina de chicles, donde todas las chicles son del tamaño y forma adecuados para atrapar la luz dentro de la máquina", dijo Alexander Davis, coautor del estudio.

Los expertos han recordado en su informe que no solo los peces de las profundidades del océano son los únicos que atrapan la luz con este método, pues también se han encontrado en el mundo tanto plumas y escamas de algunas aves y mariposas, respectivamente, en ultra negro.

No obstante, Osborn ha destacado el proceso que han desarrollado estas criaturas marinas, pues es más sofisticado que el de otras especies: "Este es el único sistema que conocemos que utiliza el pigmento en sí mismo para controlar cualquier luz inicialmente no absorbida". Para la investigación, que contó con el apoyo y financiación del Smithsonian y la Universidad de Duke, entre otras instituciones, se estudiaron hasta 16 especies de peces relacionados.