Permisos que videojuegos para móvil no necesitan y deberías negarles

El mundo ha cambiado como consecuencia de la cuarentena y de la coyuntura de salud que enfrentamos actualmente. No solo se ha transformado la manera en la que nos relacionamos con las personas, sino también se han modificado patrones de conducta individuales. Muchas personas han comenzado a invertir su tiempo en actividades que antes no podían realizar tan libremente debido a las varias ocupaciones cotidianas.

Según Kaspersky, empresa de ciberseguridad global, una de las actividades más frecuentes durante el período de cuarentena ha sido descargar y utilizar juegos gratuitos en dispositivos móviles. El estudio "Cómo Covid-19 está cambiando la forma de trabajar de las personas", realizado por la compañía puso al descubierto que el 34% de los mexicanos aumentó el tiempo que dedican a los videojuegos, y el 37% de ellos, lo hace desde dispositivos que también utiliza para trabajar.

Los ciberdelincuentes se han aprovechado de esa situación. Los videojuegos pueden ser utilizados por los criminales informáticos como vector de ataque con diversos fines: desde la instalación de malware publicitario, robo de credenciales, hasta la extracción de información bancaria. La compañía de seguridad informática reportó un aumento del 54% en el número de ciberataques relacionados con juegos durante los primeros meses de 2020.

Kaspersky indica que el cibercrimen explotó la popularidad de los videojuegos durante la cuarentena para orquestar ataques. En abril, Kaspersky bloqueó 54% más de intentos de los ciberdelincuentes de dirigir a los usuarios a sitios maliciosos relacionados con gaming, si se compara con enero 2020. También durante abril, comparado con febrero de 2020, los bloqueos de intentos de dirigir a los usuarios a páginas de phishing relacionadas con una plataforma popular de gaming, incrementaron en 40%.

Aprende a protegerte

Una de las recomendaciones recurrentes para evitar ser presa del cibercrimen es leer términos y condiciones, además de avisos de privacidad, de todas las aplicaciones, servicios y plataformas que se visitan o descargan. Además, también se sugiere revisar con mucho cuidado y atención, al momento de la instalación, los permisos que las aplicaciones requieren para su funcionamiento.

Si bien algunas aplicaciones legítimas necesitan permisos recurrentes para funcionar, a veces pueden exigir un poco más de lo que realmente necesitan. Por eso, y para evitar ser víctima de ataques cibernéticos, Kaspersky ha enlistado cinco permisos que los juegos (para dispositivos Android) no necesitan pero que "el malware disfrazado de juegos desearía tener".

1. Accesibilidad. Se refiere al conjunto de funciones de Android que ayudan a las personas a utilizar el dispositivo, en particular quienes tienen alguna discapacidad. Sin embargo, también permiten controlar el celular al administrar los botones de hardware y navegación, así como tomar capturas de pantalla, bloquear el dispositivo, entre otras acciones. Los juegos no necesitan estas funciones. Algunos peligros detectados, relacionados a este tipo de permisos, van desde la posibilidad de realizar transacciones bancarias en línea hasta escribir y leer correos electrónicos. Se puede revisar en configuración > accesibilidad.

2. Administración de dispositivos. Este permiso permite el control remoto del dispositivo y solo es necesario si el teléfono se usa para trabajar y el administrador de sistemas requiere acceso al teléfono. El peligro radica en que las aplicaciones con este tipo de permisos pueden cambiar contraseñas de acceso, bloquear la pantalla indiscriminadamente, eliminar archivos y más. La ruta que debes seguir para revisarlo es: configuración > aplicaciones y notificaciones > avanzado > acceso a aplicaciones especiales > aplicaciones de administración de dispositivos.

3. Instalar aplicaciones desconocidas. Este permiso otorga la capacidad de descargar aplicaciones desde cualquier lugar, no solo desde Google Play. Además de que los juegos no necesitan esa libertad, pueden surgir problemas como encontrarse con un malware, adquirir "aplicaciones asociadas" al teléfono que, después, son difíciles de eliminar. Lo cual, puede afectar el rendimiento del dispositivo. Ingresa a configuración > aplicaciones y notificaciones > avanzado > acceso a aplicaciones especiales > instalar aplicaciones desconocidas para revisar el estatus de este permiso.

4. Superponer aplicaciones sobre otras. Este es un permiso para mostrar ventanas de aplicaciones por encima de cualquier otra en ejecución (como lo que hacen las burbujas de Messenger). Un juego con malware disfrazado de anuncio podría provocar el bloqueo de pantalla, exigir un rescate o infiltrarse en un formulario falso para ingresar los detalles de una tarjeta bancaria. Para comprobar si está habilitado, revisa en configuración> aplicaciones y notificaciones > avanzado > acceso a aplicaciones especiales > mostrar sobre otras aplicaciones.

5. Permisos de SMS. Le otorgan la capacidad de leer y enviar mensajes SMS, MMS y WAP Push a una aplicación. Los juegos no lo necesitan para nada. Tener habilitado este permiso le podría permitir a las aplicaciones interceptar mensajes de texto con códigos bancarios de confirmación, lo cual le da oportunidad a los ciberdelincuentes de iniciar sesión y robar dinero de las cuentas. Revísalo en configuración > aplicaciones y notificaciones > permisos de aplicaciones > SMS y configuración > aplicaciones y notificaciones > avanzado > aplicaciones predeterminadas.