PlayStation Network se cae, gamers se quejan que no pueden jugar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Los jugadores de las consolas de Sony PlayStation 4 y PlayStation 5 experimentaron una serie de problemas con la plataforma PlayStation Network esta mañana, los cuales afectaron entre otras cosas a la PS Store, los servicios de juegos en la nube de PS Now, así como a cualquier juego, aplicación o función que requiera una conexión de red.

Cabe señalar que, a pesar de que Sony señaló que se han restaurado los servicios de la consola principal, PS Now todavía tiene algunas dificultades para funcionar correctamente.

La página de estado de PlayStation actualmente dice "algunos servicios están experimentando problemas". Su última actualización sobre PS Now llegó a las 07:41 am de este miércoles y todavía no hay una fecha límite para la restauración.

---Caída no afecta a todos los gamers

El problema parece que no afectó a todos los jugadores de Sony, ya que algunos periodistas de tecnología han señalado que tuvieron errores de PlayStation Plus al intentar jugar a Elden Ring, pero para otros, las cosas funcionaban bien.

---Problemas reportados

Algunos jugadores señalaron tener problemas con su suscripción a PS Plus, además de recibir errores al intentar iniciar juegos o acceder a guardados en la nube.

Si aún recibes ese mensaje, no debes inscribirte por otro año, ya que no te ayudará a volver a conectarte. No está claro si estos problemas tuvieron algo que ver con la actualización del sistema recién lanzada para los sistemas PlayStation 5 y PlayStation 4, ya que las personas que todavía estaban en línea pudieron actualizar sin problemas.

La cuenta japonesa de Twitter de PlayStation también confirmó la interrupción de la red.

"Es posible que PSN (incluida PlayStation Store) no esté disponible en este momento", se puede leer en una versión traducida del tuit.

"Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado a nuestros clientes. Estamos realizando un trabajo de investigación y restauración, así que esperen un momento".