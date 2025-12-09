logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

PlayStation Wrap Up 2025: Descubre tu Resumen Anual de Juegos

Explora tu año en videojuegos con el Wrap Up de PlayStation 2025 y descubre tus logros y juegos más jugados.

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 08:09 p.m.
A
PlayStation Wrap Up 2025: Descubre tu Resumen Anual de Juegos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- ¿Durante este 2025 te la pasaste frente a tu consola PlayStation con títulos memorables? Pues entonces es momento de que descubras cómo viviste tu año en videojuegos gracias al Wrap Up o Resumen de PlayStation.

Tal como lo hacen otras plataformas como Spotify, PlayStation también cuenta con su resumen anual en donde podrás conocer algunos detalles de cómo viviste tu año, tales como horas de juego, experiencias y trofeos obtenidos.

Debes saber que el Wrap Up está disponible desde hoy hasta el próximo jueves 8 de enero, por lo que aún tienes tiempo para explorarlo. Eso sí, debes que este resumen se actualizará hasta finalizar el año para contabilizar todavía los siguientes días que faltan del 2025.

En Tech Bit te contamos los pasos que debes seguir para obtener tu Wrap Up de PlayStation.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cómo ver mi Wrap Up de PlayStation 2025

Si tienes una PlayStation4 y PlayStation5 y jugaste títulos de la compañía al menos 10 horas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 podrás acceder a este resumen anual. Además, debes tener más de 18 años y haber dado el consentimiento de tus "datos completos" desde la configuración.

Para consultar el Wrap Up, los usuarios deberán ingresar wrapup.playstation.com e iniciar sesión desde su cuenta vinculada a PlayStation.

Una vez dentro, los jugadores podrán ver sus logros de juego durante el año, así como los juegos y géneros más jugados, el total de horas de juego en títulos para un jugador y multijugador, además de una lista de reproducción personalizada de PlayStation Plus y los logros de trofeos.

También, encontrará información sobre la jugabilidad con accesorios como PlayStation VR2, el mando a distancia PlayStation Portal y el diseño de su mando inalámbrico DualSense.

Los jugadores que completen la experiencia podrán obtener un avatar único con temática de cristal, así como acceder a su tarjeta de resumen. Dicha tarjeta podrá ser descargada para compartir en redes sociales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PlayStation Wrap Up 2025: Descubre tu Resumen Anual de Juegos
PlayStation Wrap Up 2025: Descubre tu Resumen Anual de Juegos

PlayStation Wrap Up 2025: Descubre tu Resumen Anual de Juegos

SLP

El Universal

Explora tu año en videojuegos con el Wrap Up de PlayStation 2025 y descubre tus logros y juegos más jugados.

Google revela las búsquedas que marcaron tendencia
Google revela las búsquedas que marcaron tendencia

Google revela las búsquedas que marcaron tendencia

SLP

El Universal

Cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre
Cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre

Cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre

SLP

El Universal

El Cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de diciembre, según la NASA.

Mark Zuckerberg anuncia nueva función en Instagram para compartir historias
Mark Zuckerberg anuncia nueva función en Instagram para compartir historias

Mark Zuckerberg anuncia nueva función en Instagram para compartir historias

SLP

El Universal

La plataforma de Meta habilita la opción de compartir historias de cuentas públicas en perfiles personales.