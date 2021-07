¿Podrá verse el cometa Finlay en México este 7 de julio?

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- El mundo no solo tiene atractivos increíbles en su corteza terrestre. Si miras al cielo en el momento y el lugar adecuados, serás testigo de increíbles eclipses, fases lunares, lluvias de meteoros, avistamientos de asteroides, planetas, constelaciones, entre otros astros. El mes de julio no estará exento de estos fenómenos astronómicos y nos sorprenderá con el paso del cometa "Finlay", luego de seis años de ausencia. Este cuerpo hecho de hielo, polvo y rocas iluminará la bóveda celeste esta semana y tú podrás verlo en todo su esplendor. Aquí te contamos los detalles sobre la próxima aparición del cometa "Finlay" en México, siempre y cuando no esté nublado, así que cruza los dedos.

¿Cuándo aparecerá el cometa Finlay en México?

Después de 6.5 años orbitando alrededor de la Tierra, el cometa P15/Finlay tendrá su máximo acercamiento al planeta el próximo miércoles 7 de julio de 2021. Durante las primeras horas de la mañana, el cuerpo celeste estará a solo 1.14 unidades astronómicas (UA) de distancia, el equivalente a 150 millones de kilómetros.

Aunque esta cifra se consideraría enorme en otras circunstancias, en términos de astronomía es suficiente para que el cometa Finlay ofrezca un impresionante espectáculo que podrá verse en el cielo mexicano. De acuerdo con un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), este cometa de corto periodo alcanzará su punto más brillante cuando pase por la constelación de Aries.

¿Dónde está la constelación de Aries?

Según el blog especializado Planetario, la constelación de Aries está situada en el primer cuadrante del hemisferio norte, por lo cual puede observarse desde cualquier latitud por encima de los 60 grados sur. En otras palabras, es visible desde todos los puntos geográficos por encima de la Antártida.

Colinda con las constelaciones Perseo, Triangulum, Piscis, Ceto y Tauro. Para identificarla dentro de la bóveda celeste, ubica tres estrellas brillantes colocadas en una línea torcida; estos astros luminosos reciben los nombres de Hamal, Sheratan y Mesarthim. Pero para que sea más sencillo, baja una app que te ayude a ubicar las constelaciones y listo.

¿A qué hora pasará el cometa?

Este fenómeno astronómico ocurrirá a partir de las 5 de la mañana del miércoles, tomando en cuenta la hora del centro de México. El INAOE detalla que el mejor momento para verlo será a las 6:04 horas. En ese instante, el cometa se encontrará a 37 grados sobre el horizonte este.

Para alegría de los amantes de la astronomía, la luz de la Luna no interferirá con la visibilidad del cometa Finlay, ya que el satélite estará entrando en su fase nueva; es decir, la parte iluminada de la Luna estará oculta y no podrá verse desde la Tierra, dejando el cielo despejado para el avistamiento del cometa.

¿Qué necesitas para verlo?

Durante su última aparición en 2014, el cometa Finlay pudo observarse con binoculares comunes, así como con lentes fotográficos de 50 mm. Sin embargo, en esta ocasión, tendrá que verse con telescopio pequeño, indica el INAOE. Los precios de estos equipos oscilan entre los 700 y los 4 mil pesos, dependiendo de sus características. Realiza esta inversión si realmente te apasiona la astronomía y lánzate a un lugar alejado de la ciudad para que evites la contaminación lumínica de los postes, edificios, casas o coches.

¿Qué se sabe del cometa Finlay?

El cometa P15 fue descubierto por el astrónomo sudafricano William Henry Finlay, el 26 de septiembre de 1886, mientras realizaba exploraciones celestes desde el Real Observatorio del Cabo de Buena Esperanza. Posteriormente nombraron a este astro en su honor. Lo catalogaron como un cometa de corto periodo porque tarda menos de 200 años en dar una vuelta completa sobre su órbita. Hoy en día forma parte de los más de 300 cometas periódicos que se desplazan por el Sistema Solar, determina el Atlas de Astronomía.

Luego de su avistamiento en 2021, su próxima aparición será a principios de 2028. Se estima que, en octubre de 2060, el cometa Finlay pasará a solo 0.04 UA de la Tierra. Esta distancia es equivalente a seis millones de kilómetros, un acercamiento nunca antes registrado en su historia, asegura la Universidad de Maryland. Así que ya lo sabes, arma tu plan para el próximo 7 de julio y observa el paso del cometa Finlay por México.