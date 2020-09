Podrás usar WhatsApp incluso con tu celular apagado

Recientemente se han dado a conocer nuevas funciones en WhatsApp. Los stickers con sonido, la posibilidad de comprobar la información que nos envían, además del ya conocido modo oscuro. Pero una de las funciones que más están esperando los usuarios es la posibilidad de poder utilizar su cuenta en diversos dispositivos, lo que pronto podría ser una realidad.

Actualmente necesitas tener un smartphone y confirmar tu número en el dispositivo para poder utilizar tu cuenta de WhatsApp. Y solo se puede utilizar en otros equipos a través de WhatsApp web, siempre y cuando tu celular tenga conexión a internet. Sin embargo, esto podría cambiar. El portal WABetaInfo, que nos ha adelantado otras funciones en el pasado, dio a conocer que, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, WhatsApp está desarrollando una función que permitirá a los usuarios utilizar la misma cuenta de WhatsApp en cuatro dispositivos diferentes al mismo tiempo.

Una de las grandes ventajas, si esta función se llega a habilitar, es que ya no se necesitará una conexión a internet en el teléfono principal para que puedas usar WhatsApp web, es decir que no importará si, incluso, tu teléfono está apagado. Lo que es importante tomar en cuenta es que, con esta función, cuando creas una nueva sesión y los dispositivos están sincronizados, cualquier acción realizada desde un equipo se replica automáticamente en los otros, eso significa que será necesario tener un mayor control de dónde se habilitan las cuentas, de lo contrario, un tercero podría tener acceso a nuestras conversaciones.

De acuerdo con el sitio, para esta función WhatsApp está planeando una nueva interfaz de usuario para la versión de escritorio pues la app deberá migrar el historial de chat desde este al dispositivo móvil, tarea que se realizará con un cifrado de extremo a extremo. El portal advirtió que algunas de las características necesarias para lanzar la opción de múltiples dispositivos todavía no están listas.

Pero, señala, que su lanzamiento podría estar cerca pues la programación más importante ya es una realidad, por ejemplo, la posibilidad de sincronizar el historial de chat, el silenciar conversaciones y entregar mensajes, directamente desde la versión de escritorio. WABetaInfo señala que el próximo plan de WhatsApp es dar a los probadores beta la posibilidad de utilizar esta función. Incluso según mostraron en una captura de pantalla, ya detectaron que la herramienta llegará en una futura actualización para Android en donde se puede ver una lista con los dispositivos vinculados además de una sección exclusiva reservada para los usuarios beta que les permite elegir si desean inscribir su cuenta de WhatsApp para acceder a la opción multidispositivo. Quienes tengan acceso a esta prueba podrán vincular diferentes dispositivos y ver sus conversaciones en todos, aun sin conexión con su teléfono. Sin embargo, destacan que los usuarios deberán abrir cada una de las sesiones pues, al aceptar la actualización, se cerrarán todas debido a que, en la versión actual la herramienta multidispositivo no está habilitada.

Asimismo se espera que en las primeras pruebas se presenten errores, por lo que WhatsApp está pidiendo a los usuarios que informen sobre las fallas para poder corregirlas antes de lanzar la función para todos los usuarios.

Si la información de WABetaInfo es cierta, WhatsApp está en una etapa final de pruebas, por lo que en breve abrirá el programa beta dentro de la aplicación. En ese sentido cabe señalar que actualmente solo los usuarios con tecnología Android pueden solicitar ser parte de las pruebas, para ello deben descargar la app en su versión beta a través de la Google Play Store. El programa beta para iOS está actualmente lleno.

Lo que no se sabe es que habrá un límite para unirse al programa beta para multidispositivo, por lo que sí te interesa probar la función antes que nadie deberás estar al pendiente de las actualizaciones.