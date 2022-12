Policía Cibernética lanza recomendaciones para evitar caer en fraudes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- En el marco del operativo "Aguinaldo Seguro 2022", la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió recomendaciones para que la ciudadanía no sea víctima de los cibercriminales en esta temporada decembrina.

El comercio electrónico es uno de los medios para realizar la compra de los regalos de fin de año, pero los cibercomerciantes ofertan atractivos descuentos, por lo que es importante conocer las medidas de seguridad en la red pública de Internet para tener una navegación y compras online seguras.

Los productos que mayormente se adquieren en la temporada navideña son vehículos, aparatos electrónicos, ropa, calzado, juegos y regalos.

Principalmente la vulnerabilidad llega en ofertas en redes sociales, sitios de mercadeo y sitios web que en ocasiones resultan ser apócrifos.

¿Qué hacer?

· Procurar tener ordenadores y dispositivos móviles seguros, para ello es importante instalar un antivirus actualizado.

· Verificar la autenticidad del sitio web al que estás ingresando; algunos puntos clave son la ortografía, la calidad de las imágenes, el funcionamiento de redirección a las redes sociales (en general falla en sitios apócrifos), y corroborar la URL y dirección física del establecimiento.

· Utilizar plataformas intermediarias de pago, tarjetas de prepago o tarjetas virtuales de un solo uso, esto ayuda a proteger los datos bancarios y evita que sean usados para otros cargos.

· Instalar y activar las aplicaciones de Banca Móvil de la institución crediticia que maneje, éstas ayudan a monitorear los movimientos de las cuentas bancarias y a bloquear temporalmente las mismas; además brindan opciones rápidas ante su robo o extravío.

· Evitar ingresar credenciales o datos bancarios a un sitio web no verificado o mandarlos mediante las aplicaciones de mensajería instantánea, pues pueden ser utilizados por terceros.

· Evitar ofertas muy por debajo del mercado, promociones excesivas o servicios gratuitos, recuerda que éstas pueden consultarse en la página oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

· Evitar hacer caso a mensajes, sobre todo de SMS, en donde se reporte un supuesto cargo, lo mejor es acudir directamente a los medios de contacto oficiales de la institución bancaria y evita ingresar en la liga que muestran estos mensajes.

· No contestar llamadas de números desconocidos; en caso de hacerlo, no proporciones datos personales o bancarios, asimismo verifica y reporta de inmediato.

Es importante mantener una protección en el mundo virtual y en el físico, ante cualquier duda la Unidad de Policía Cibernética de la SSC se encuentra en atención a la ciudadanía las 24 horas de día.