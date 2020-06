Por Covid, tecnología del mundo avanzó 10 años en sólo 3 meses: WEF

Aún con los efectos que tuvo la pandemia del Covid-19 en materia económica, financiera, en la confianza, conflictos sociales, políticos y sectoriales, el mundo avanzó tecnológicamente 10 años en 3 meses, lo que dejará fuera a empresas, sectores y tendrá efectos de todo tipo en la sociedad y la economía de acuerdo con el World Economic Forum (WEF).

La velocidad de los cambios digitales que tuvieron que enfrentar las economías del mundo significaron un "avance de 10 años en tres meses" pero esto tendrá un impacto social y tendrá costos para los gobiernos porque la sociedad evaluará el actuar de su autoridad, lo que puede llevar a una "recesión de confianza en las instituciones". El responsable de Gobierno Corporativo del World Economic Forum (WEF), Silvio Dulinsky, dijo que esta crisis "va a generar cicatrices en la sociedad que son difíciles de predecir, además de que el mundo ya estaba con muchos problemas" de todo tipo.

"La velocidad del cambio en los negocios nunca ha sido tan acelerada, las empresas que se queden viendo la rueda no van a terminar el primer viaje. Muchas empresas ya están quebrando o ya quebraron, decenas de empresas de distribución, entretenimiento, viaje, no van a poder sobrevivir a una lenta recuperación y a los previsibles cambios de patrones de consumo", explicó.

Durante la videoconferencia "Reinvención empresarial: afrontemos la nueva normalidad" que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explico que habrá una cuesta de enero post Covid y por eso los países deben de prepararse para esos momentos, porque de no hacerlo pueden exacerbarse los problemas sociales. Es posible que haya aumento de impuestos para quienes más dinero tienen y también para empresas, lo que impactará al sector privado porque pueden reducirse las deducciones fiscales y quitarse incentivos, por lo que es momento de aumentar la resilencia de todos ante las crisis.

En todas las áreas hay riesgos, por ejemplo, la integración de las cadenas de suministro ya sufrían antes de la pandemia y esto se puede acelerar; la política va a estar más polarizada entre derecha e izquierda; habrá crisis de confianza en la población; tomará tiempo salir de la crisis económica; seguirán los desafíos en materia ambiental. Y el problema es que no se sabe qué pasará en el futuro "si será posible controlar por completo el Covid-19" y cuándo se retomará la vida como antes de la pandemia, entre muchas otras preguntas que no tienen respuesta, explicó el representante del Foro Económico Mundial.