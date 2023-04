Por qué aparece un perro en el logo de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Este lunes Twitter reemplazó su icónico logo del pájaro azul por el de un perro, lo que generó comentarios entre los usuarios de la plataforma. ¿Cuál es la razón de este cambio?

La teoría predominante apunta hacia la criptomoneda Dogecoin, la cual comparte la imagen de un perro Shiba Inu que ahora aparece en la esquina superior izquierda de Twitter, donde usualmente se ubica el icónico pájaro de la red social.

El cambio del logo en Twitter generó un notable aumento en el precio de la criptomoneda Dogecoin. En el pasado, Musk había expresado su respaldo hacia esta moneda digital, por lo que no se puede descartar la posibilidad de una colaboración o acuerdo amistoso entre ambas entidades.

Cambio de logo de Twitter ¿vinculado al caso legal de Elon Musk y Dogecoin?

Otra teoría del cambio tiene como trasfondo el caso legal de Elon Musk en relación a Dogecoin, ya que el propietario de la red social busca desechar una demanda masiva relacionada con la criptomoneda.

En la defensa legal, los abogados de Musk describieron a Dogecoin como una "criptomoneda legítima" con una capitalización de mercado cercana a los 10 mil millones de dólares, y argumentaron que los tuits de Musk no tienen impacto en la criptomoneda.

Se puede suponer que la actualización del logotipo de Twitter forma parte de la estrategia legal de Musk en este caso.

Si bien el fundador de Tesla no ha ofrecido ninguna explicación sobre el cambio repentino del logotipo de Twitter, si compartió en su cuenta oficial un meme relacionado con la situación.

Musk y la criptomoneda Dogecoin

El carácter excéntrico de Elon Musk lo ha convertido en un gran impulsor de Dogecoin. En algunas ocasiones, el magnate ha permitido que los usuarios compren mercancía de Tesla con Dogecoins, lo que ha llevado a un aumento en el valor de la criptomoneda.

Dogecoin

Dogecoin es una criptomoneda basada en el popular meme de internet del mismo nombre, el cual representa a un perro de raza Shiba Inu con una expresión divertida.

Aunque fue creada en 2013 como una broma, ganó popularidad y valor gracias al apoyo de celebridades, influencers y comunidades en línea. Dogecoin se utiliza principalmente para dar propinas en redes sociales, hacer donaciones a causas benéficas y comprar productos y servicios en línea. Su símbolo es Ð y su abreviatura es DOGE.