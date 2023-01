Por qué debes desactivar el Wi-Fi de tu celular al salir de casa

A-AA+

El mayor error que podemos cometer es creer que no podemos ser víctimas de los ciberdelincuentes que, aunque lo creas, podrían atacarte por medio de la conexión Wi-Fi.

Si eres como la mayoría de los usuarios, a pesar de que solo utilizas la conexión Wi-Fi en tus lugares conocidos, como en tu casa o la oficina, siempre mantienes esta antena encendida.

Lo anterior parece una práctica sin mayor importancia, pero en realidad te expone a riesgos y vamos a explicarte cómo.

Los peligros de dejar encendido el Wi-Fi todo el tiempo

Cuando tienes activa tu conexión Wi-Fi tu smartphone está constantemente buscando redes que pueda utilizar, lo que podría ser una ventaja para tener internet sin necesidad de gastar los datos móviles, pero que conlleva peligros.

La razón es que tu dispositivo podría conectarse a redes abiertas, exponiendo tus datos personales y dirección IP a terceros.

Los ciberdelincuentes saben que las personas suelen estar en busca de una conexión para poder realizar sus actividades en internet sin gastar, es por ello que suelen crear redes comprometidas o intervenir las existentes que no cuentan con mucha seguridad.

Una vez que logran que los usuarios se conecten a sus redes pueden robar información, desde los datos generales del dispositivo hasta las cuentas de plataformas sociales o, peor, el acceso a la banca en línea.

Pero, cómo podrían hacerlo si el dispositivo necesita tu permiso para iniciar una conexión. Una práctica común es vulnerar redes de gran alcance que, alguna vez fueron "seguras". Por ejemplo, te conectas al Wi-Fi de un centro comercial que frecuentas y no enfrentas ningún problema, pero la siguiente vez que lo visitas tu celular reconoce la red automáticamente, lo que no sabes es que los ciberdelincuentes la tienen en su poder.

Dado que se trata de un servicio gratuito disponible para prácticamente cualquiera, no suelen tener altos estándares de seguridad, y por lo mismo el tiempo que pasa infectada puede afectar a cientos o miles.

Por ello es que lo mejor es solo conectarse a redes confiables y, en caso de utilizar conexiones desconocidas, utilizar una VPN para garantizar que nuestra actividad pase desapercibida.

Razones para desactivar el Wi-Fi de tu celular

Tener activa la conexión Wi-Fi puede representar un riesgo para tu seguridad, pero más allá de ello hay otras razones por la cuales vale la pena hacerte el hábito de inhabilitarlo cada vez que salgas de casa.

Una de las ventajas principales de este simple paso es que ahorrarás batería. Cuando tienes activada la conexión tu dispositivo está buscando todo el tiempo redes a las cuales conectarse, no importa si no interactúas con la herramienta, el sistema está diseñado para mostrarte las alternativas disponibles en caso de que las necesites.

La gran ventaja es que "encender" y "apagar" esta conexión ahora es mucho más simple. En la mayoría de los celulares basta con deslizar el dedo desde la parte superior, o inferior, según el modelo, para que aparezca el menú de accesos directos. En él basta con pulsar en el ícono de Wi-Fi y listo.

No obstante, es importante que poco a poco te acostumbres a esta acción pues, sobre todo al inicio, es probable que termines usando tus datos móviles en casa.