Luego de que la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech informaron que los estudios de su vacuna contra Covid-19 muestran una eficacia superior al 90% en los participantes sin evidencias previas de infección, el doctor Alejandro Macías, quien fue comisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza en 2009, celebró la noticia.

A través de redes sociales, "El Zar de la Influenza" explicó en dos minutos por qué el anuncio de Pfizer es una buena noticia "en medio de una avalancha de malas noticias".

Refirió que el hecho de que tenga una eficacia superior al 90% "nos señala ya un estudio clínico de Fase 3, no es un estudio en animales, no es un estudio que determine la dosis (...) Ya es un estudio de Fase 3, ya es la verdadera eficacia".

"Nos pone a la vacuna en las grandes ligas de la vacunación, como la de sarampión, la de polio, la de difteria, superiores al 90%. No es una eficacia intermedia, es una vacuna que estaría en las grandes ligas", refirió.

Dijo que "por desgracia", esta vacuna de Pfizer necesita transportes de menos -70, -80 grados centígrados, que son difíciles de tener en una cadena de frío en países en desarrollo.

"Esta sería una vacuna seguramente para países que puedan tener esas características de frío", apuntó.

Recordó que la enfermedad "no deja buena inmunidad". "Te deja inmunidad, pero al parecer, por muy corto tiempo, y para que te deje una buena inmunidad, necesitas haber tenido una enfermedad grave", indicó.

El infectólogo agregó que la vacuna daría una eficacia superior a la de la propia enfermedad y permitiría llegar "a esa anhelada inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño" a través de las vacunas.

"Buenas noticias sin duda, y sobre todo si la trasladamos al potencial para otras vacunas que ya se encuentran en estudio y en contrato, como las que ya tiene contratadas en buena parte México y Latinoamérica", refirió.

Ante la eficacia de las vacunas, el doctor Macías señaló que se deben de guardar medidas sanitarias como la sana distancia, la higiene de manos, usar cubrebocas, así como evitar espacios cerrados y ventilarlos.

"Parece que tendremos una buena vacuna, pero tiempo al tiempo, porque aquí y ahora, todavía no es la solución al problema actual", puntualizó.