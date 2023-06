A-AA+

En series y películas de Europa y Estados Unidos probablemente has visto que para saciar su sed simplemente se sirven un vaso de agua de la llave. La realidad es que ello es posible, pero en el caso de México no se recomienda y vamos a explicarte las razones para que tomes tus precauciones.

Muchos consideran que en México no tomamos agua directo del grifo porque grandes compañías se dedican a comercializar garrafones y botellas, pero el tema es mucho más complejo que eso.

Para que no pongas en riesgo tu salud vamos a decirte por qué no debes tomar agua de la llave.

¿El agua de la llave en México es segura para tomar?

Lo primero que hay que aclarar es que muchos hogares, establecimientos y edificios cuentan con filtros especiales que sí permiten beber agua directamente de la llave. Sin embargo, sin estos dispositivos lo mejor es no hacerlo.

Tal como explica el Colegio Bilbao, ello se debe a que, para que el agua sea apta para consumo humano es necesario que sea potabilizada, es decir que debe ser sometida a un conjunto de procesos, físicos y químicos para mejorar su calidad.

Aún así, menciona que hay posturas encontradas pues, hay personas que tienen el hábito de beber agua directa del grifo toda su vida sin repercusión alguna, y gente que inmediatamente se enferma.

Lo mejor es no arriesgarse pues en México no se ha desarrollado infraestructura en ninguna ciudad para que el agua sea filtrada, por lo que quien la beba está expuesto a desarrollar enfermedades en el estómago a causa de elementos químicos, bacterias o huevecillos de parásitos.

Lo que es más, incluso si viniera filtrada desde la tubería, no significaría que fuera 100% segura. Existe una gran probabilidad de que conserve bacterias y parásitos que pueden dañar la salud debido a que corre por tubos que duran varios años sin mantenimiento.

Una de las bacterias que podría estar presente es el E.coli que ocasiona enfermedades gastrointestinales, infección en los ojos y la garganta, así como irritaciones en la piel, los oídos y la nariz.

También podría estar contaminada por Salmonella, causante de la fiebre tifoidea o por el parásito protozoario Cryptosporidium que, de acuerdo con el artículo de la Universidad de Arizona, es resistente al cloro y afecta el tracto gastrointestinal de las personas.

Al respecto la compañía Ecofiltro destaca que no solo se trata de qué tan "pura" sea el agua que llega a los hogares, sino de dónde se está obteniendo. Como ejemplo señaló el caso de los habitantes del río Santiago ubicado en el Salto, Jalisco, quienes dejaron de beber agua de la llave hace más de una década porque se dieron cuenta de que el líquido estaba contaminado por desechos industriales de diferentes empresas.

Por casos como el anterior se dice que si alguien bebe agua de la llave y vive muy cerca de un río o lago con aguas residuales, es muy probable que desarrolle enfermedades crónicas, infecciones o alteraciones en el organismo.

Incluso si llegara a tu casa filtrada, seguro la almacenes en cisternas o tanques que no se limpian con la regularidad adecuada, por lo que estarás consumiendo toxinas que ejercen una presión adicional sobre tus riñones e hígado que intentan eliminar todos los químicos nocivos.

De ahí la importancia de no solo beber agua embotellada o filtrada, sino de cocinar con agua potable o dejarla hervir antes de utilizarla.

La importancia de beber agua

Quizá no puedas beber agua de la llave, pero es importante que inviertas en un buen filtro que elimine las impurezas del líquido antes de servirla en casa, o que compres botellas y garrafones, pues es vital para tu salud.

El agua, más allá de mantenernos hidratados, ayuda a evitar el estreñimiento y hasta a combatir la fatiga. También será tu aliada para mantener un peso saludable ya que no aporta calorías.

Recuerda que la recomendación es que un adulto beba en promedio, entre 1.5 y 2.5 litros de agua al día para mantener el rendimiento y hacer que el cuerpo funcione de manera adecuada en todo momento.