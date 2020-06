Prematuro, hablar de cepa de gripe con potencial pandémico

En redes sociales ha circulado información de una nueva cepa de gripe porcina que tendría un potencial para transformarse en una nueva pandemia.

El informe publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) asegura que los puercos son intermediarios para la generación de este tipo de influenza, por lo que la vigilancia sistémica es una medida clave para prevenir la aparición de la "próxima influenza pandémica".

Sin embargo, Eric Fiegl-Ding, de la Universidad de Harvard, ha detallado a través de redes sociales que esta información resultaría prematura y un poco sensacional, pues se trata de un virus que solo ha afectado a cerdos por el momento.

Feigl-Ding añade que los casos solo se han dado a conocer en dos cerdos y que el contagio no se ha dado entre humanos; aparte no es un virus nuevo, sino que su origen ocurrió en 2016.

"No hay evidencia real de luz roja intermitente todavía", agregó el experto en Twitter.

El experto compartió la opinión de Carl T. Bergstrom, profesor de Biología de la Universidad de Washington, quien cuestionó la veracidad del estudio publicado, empezando desde que PNAS cobra para acceder al artículo.

En el estudio publicado se sostiene que se trata de un virus H1N1 y que es preocupante que los trabajadores que lidian con los cerdos muestren una seroprevalencia al virus, por lo que hace un llamado "urgente" a tomar el control de los virus G4 EA H1N1.

Los expertos han asegurado que temen que la nueva cepa pueda mutar, llegar a conseguir el contagio entre seres humanos y propagarse alrededor del mundo.