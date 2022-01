Presentan UNAM y UNESCO recomendación ética sobre uso de inteligencia artificial

La inteligencia artificial (AI) es una herramienta que bien utilizada, puede aportar enormes ventajas y beneficios a la humanidad. Pero como toda herramienta tecnológica de la modernidad, tiene el riesgo de ser usada con fines adversos, dijo la investigadora del Instituto de Física de la UNAM y coordinadora de Expertos de la Alianza Global sobre la Inteligencia Artificial (AGIA) en México, Ana María Cetto Kramis.

En el marco de la presentación de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el coordinador de la Investigación Científica (CIC) de la UNAM, William Lee Alardín, sugirió reflexionar sobre el uso presente y futuro de la inteligencia artificial y sus beneficios para la sociedad.

"Esta Recomendación toca los riesgos y acciones que debemos tomar para modular los efectos, dirigiéndolos hacia los beneficios y alejándolos de los prejuicios lo más posible".

Dijo también que "la inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante en el funcionamiento cotidiano de la sociedad de maneras que frecuentemente no son aparentes, otras sí lo son, y que una vez implementadas tienden a volverse parte de lo usual, de lo diario, y no necesariamente se cuestionan. Eso intrínsecamente no es malo, si bien hay muchas áreas donde los beneficios son claros, pero como ha sucedido con otras transiciones tecnológicas, puede exacerbar desigualdades entre las personas y los países", señaló.

La Recomendación incluye varios capítulos orientados a la acción que abarcan: género, desarrollo y cooperación internacional, medio ambiente y ecosistemas, salud y bienestar social, comunicación e información y educación e investigación.

Al realizar la exposición, la directora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, Gabriela Ramos, detalló que el documento es un hito histórico en este organismo internacional, "una Recomendación ambiciosa que hace una propuesta muy concreta para repensar la forma como gobernamos estas tecnologías, y de qué manera pueden contribuir a mejorar el bienestar de la población y reducir los riesgos".

Los valores que impulsa son: respeto, protección y promoción de las garantías individuales, las libertades fundamentales y la dignidad humana; prosperidad del medio ambiente y de los ecosistemas; garantizar la diversidad y la inclusión; así como vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas.

Citó los diez principios que la integran: proporcionalidad y no causar daño; seguridad y protección; equidad y no discriminación; sostenibilidad, además de derecho a la intimidad y protección de datos.

Asimismo, supervisión y determinación humana; transparencia y explicabilidad; responsabilidad y rendición de cuentas; sensibilización y alfabetización; al igual que gobernanza y colaboración multisectorial y adaptativa.

En tanto, el gobernador de Hidalgo y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Omar Fayad Meneses, se refirió a la importancia de la ciencia como una bandera de identidad nacional que falta impulsar en México.

Dijo que en la Recomendación de la UNESCO hay una base filosófica, y un sentido crítico y ético sobre el que se invita a debatir, pues esta tecnología es un nuevo lenguaje global.

"Los responsables de lo que realicen entidades con inteligencia artificial somos, indiscutiblemente, los propios seres humanos, regidos en sociedad por leyes, respaldados en principios y condiciones que conforman una ética de la responsabilidad", señaló.

En su oportunidad, el titular del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, consideró: "la inteligencia artificial atraviesa una etapa de gran crecimiento y desarrollo. El impacto de las máquinas inteligentes en la vida cotidiana de las personas es ya una realidad, por ello hay que debatir sobre los términos que desarrollan y operan estas tecnologías".

Existe el imperativo de que no vulneren derechos humanos y preserven la dignidad de las personas como mandata esta Recomendación, comentó.