Propiedades de la cáscara de limón

El limón es un cítrico muy popular en las cocinas mexicanas. Se trata de una fruta que destaca por su versatilidad, ya que puede ser un complemento perfecto para elaborar bebidas frescas y saludables, para dar un toque a cocteles con un grado alcohólico, e incluso para hacer un té.

El limón cuenta con un grandioso pasado, pues según datos históricos, este alimento ha sido objeto de admiración para diversas culturas por sus distintas cualidades, por lo que en honor a este cítrico se han hasta creado leyendas y fábulas donde se realzan las propiedades de esta fruta, asegura en su página web la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo.

Gracias a su popularidad, que ha aumentado con el paso del tiempo, se sabe que el limón y sus componentes aportan diversos beneficios a la salud humana. En Menú te contamos los detalles.

Beneficios y variedades del limón en México

Hay cuatro variedades de limón que son consumidas en México, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura:

Limón mexicano o agrio: Es el de uso común, de coloración verde, tamaño mediano, y con semillas.

Limón persa: Es un limón sin semillas que se utiliza principalmente para decorar platillos.

Limón italiano: Es de cáscara gruesa y amarilla, la cual se utiliza principalmente para la elaboración de aceites.

Limón real: Se utiliza comúnmente fresco, o con fines ornamentales o medicinales.

No obstante, sin importar su tipo, el limón destaca por su alto contenido en vitamina C, a?cido cítrico y potasio, su mineral ma?s abundante.

La vitamina C ayuda en la formacio?n de cola?geno y glo?bulos rojos, favoreciendo la absorcio?n del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. El a?cido ci?trico, por su lado, posee una cualidad desinfectante y potencia la actividad de la vitamina C.

Por su parte, el potasio es necesario para la transmisio?n y generacio?n del impulso nervioso, para una actividad muscular normal y para mantener el equilibrio normal de agua dentro y fuera de las ce?lulas.

Beneficios de la cáscara de limón

La cáscara del limón se puede aprovechar de diversas formas: en infusiones, hirviéndola, e incluso usando solo en ralladura.

De acuerdo con una investigación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acerca de la extracción de compuestos fenólicos de las cáscaras de cítricos producidos en México, en los frutos cítricos se presentan tres tipos de flavonoides: flavanonas glicosídicas, las flavonas polimetoxiladas y los flavonoles, siendo las cáscaras una importante fuente de estos compuestos.

Que un limón contenga esto en la cáscara quiere decir que posee propiedades benéficas para la salud del ser humano, tales como actividad anticancerígena, antiinflamatoria, antiviral, antialérgica, protección contra enfermedades del corazón y antioxidantes, entre otras, asegura el IPN.

La cáscara de limón es rica en vitaminas y minerales; se afirma que contiene entre 5 y 10 veces más vitaminas que el zumo de limón. Y entre sus componentes vitamínicos se encuentran el magnesio, ácido fólico, potasio y betacaroteno.

Además, posee un efecto rejuvenecedor en la piel, ya que la cáscara de limón ayuda a eliminar toxinas y también a que el cuerpo y la piel estén sanos, asimismo, evitará la pronta aparición de arrugas en el rostro.

Por otro lado, la casacara de limón es buena aliada ante la indigestión, pues ayuda a regular el tránsito intestinal y a expulsar los gases. De igual forma, posee un alto contenido de calcio, lo que ayudará a favorecer el crecimiento y desarrollo de los huesos a cualquier edad, y a su vez a prevenir enfermedades como la artritis o la osteoporosis.

Por último, otro de los beneficios del consumo habitual de la cáscara de limón es que ayudará a disminuir la tensión y a reducir los niveles de presión arterial alta, según datos respaldados por la página web de Cítricos Siscaret, una empresa especializada en este alimento.