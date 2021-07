Próximo smartphone de Apple se llamará iPhone 13

Seguramente alguna vez has notado que en los aviones, algunos hoteles y edificios, la numeración de los asientos o los pisos salta del 12 al 14. La razón de ello es que muchas personas tienen la idea de que el número 13 es de mala suerte, por lo que lo evitan, generando un problema para las compañías que simplemente prefieren no utilizarlo.

Por ello es que se había especulado que Apple tomaría la decisión de no seguir con la secuencia de números en el iPhone y que su próxima generación tendría un nuevo nombre. Pero al parecer la marca no cree en las supersticiones y lo llamará iPhone 13.

Algunos habían especulado que la compañía se saltaría el número 13. De hecho, no sería la primera vez que lo hace, recordemos que el iPhone 9 nunca existió. También hubo quien sugirió que nombraría a la nueva generación de iPhone como iPhone 12s. Sin embargo, hace tres años que Apple ya no utiliza esa combinación que, además, representaba solo una ligera renovación de la anterior generación y los nuevos modelos prometen mejoras importantes.

Así, de acuerdo con información de sitios de internet especializados en Apple, la cadena de suministros asiática de la compañía ha filtrado que la próxima generación de teléfonos inteligentes ya tiene nombre y será iPhone 13. De hecho, el diario coreano "Economic Daily News", publicó: "El nuevo iPhone de Apple de este año acaba de entrar en la cuenta atrás para su inventario y la cadena de suministros ha informado que se llamará iPhone 13".

Todavía no hay confirmaciones por parte de Apple por lo que al final podría ser que el nombre con que llegue el smartphone al público sea diferente. Se espera que sea en septiembre cuando la compañía realice la presentación oficial.

--Las características que se han filtrado

Más allá del nombre, ya se han dado a conocer algunas de las características que, supuestamente, tendrá la nueva línea de iPhone. Aunque, como siempre, nada ha sido confirmado por la marca que espera hasta el día de la presentación para anunciar sus novedades.

Entre lo que se ha filtrado se afirma que la nueva serie de iPhone llegará con la nomenclatura de siempre, que incluye los modelos mini, Pro y Pro Max. Esto llama la atención porque se había afirmado que las ventas de la versión mini no habían alcanzado las expectativas de la compañía por lo que sería descontinuado.

Por otra parte, de acuerdo con los rumores, el próximo iPhone tendrá una visión de pantalla más grande debido a que el tamaño del notch será menor. También se dice que su nueva pantalla tendrá una velocidad de refresco de 120Hz y estará basada en tecnología mini-LED. En términos de pulgadas mantendrán las 5.4 pulgadas para el mini; 6.1 pulgadas para el iPhone 13 y 13 Pro, y 6.7 el Pro Max.

A nivel interno, todas los modelos incluirán el chip A15 y se dice que podría aumentar hasta un 18% la capacidad de su batería.

En cuanto a los modelos más equipados, se dice que la versión Pro no contará con puertos por lo que su carga será solo inalámbrica. Además incluirá carga reversible para, por ejemplo, recargar los AirPods.

Se rumora también que Apple experimentará con nuevos colores entre ellos un negro más intenso y un modelo naranja o bronce.

Respecto a su diseño y cámaras, hace unos días se filtró en Weibo, un portal chino, lo que aseguran es una funda para iPhone 13 Pro. En la imagen se puede ver que la parte donde van los lentes ocupa más espacio que en el caso del iPhone 12 Pro Max. Ante ello los especialistas están asegurando que la empresa mejorará la tecnología para las fotografías con un gran angular, además de la incorporación de nuevos sensores de estabilización, lo que significa un aumento de la superficie y el grosor en la parte de los lentes.

Pero, según la tendencia que ha seguido la compañía en los últimos años, la intención de mejorar su cámara no solo estará centrada en las fotografías. Se espera que impulse más y mejores experiencias de realidad aumentada. Además, se espera que incluya la función de video en modo retrato que permite difuminar el fondo con un efecto bokeh.