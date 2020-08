¿Qué alimentos previenen la osteoporosis?

La osteoporosis es una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos, en particular los de la cadera, espina vertebral y muñecas. Este padecimiento, según Medline Plus, se presenta especialmente en mujeres adultas mayores, aunque puede afectar a cualquier persona.

A pesar de que la osteoporisis es una enfermedad silenciosa, algunas molestias se pueden presentar antes de ser diagnosticada. El tratamiento incluye suplementos alimenticios con los nutrientes necesarios, una dieta balanceada y ejercicio moderado.

Afortunadamente existen alimentos que contienen importantes minerales y vitaminas para prevenir e incluso combatir este padecimiento óseo. Haz de tu dieta una forma de prevenir la osteoporosis con estos alimentos.

Padecer osteoporosis es sumamente complicado debido a que los huesos se debilitan y se vuelven quebradizos a tal grado de que acciones tan sencillas como agacharse o toser pueden ocasionar una fractura.

Normalmente el tejido vivo del hueso se mantiene en una constante descomposición y renovación. Pero, cuando se sufre de osteoporosis, la generación de hueso nuevo es más lenta que la pérdida del hueso viejo.

El diagnóstico de esta enfermedad incluye estudios acerca de la densidad ósea y otros factores, con su respectivo análisis por parte de un médico especialista.

Para que tus huesos se mantengan sanos y evites la osteoporosis, puedes consumir los siguientes alimentos:

Leche y productos lácteos

La leche y sus derivados, como el queso y los yogures, son una fuente importante de grasa y de calcio, el mineral más importante para el fortalecimiento de los huesos.

Aunque los productos de origen bovino son los más ricos en calcio, algunas alternativas para los que busquen otras opciones son el tofu y leches vegetales.

Espinaca

La espinaca, el brócoli, el higo y la naranja son alimentos ricos en vitamina C que ayuda a mejorar la absorción del calcio, y junto a la vitamina D, forman parte importante de la prevención de la osteoporosis. Deben combinarse con una suficiente ingesta de calcio.

Salmón

El salmón es una gran fuente de proteína magra, la cual es necesaria para mantener una adecuada densidad ósea y para promover el crecimiento de los músculos, y de los tejidos en general. Otras fuentes de proteína son el atún y el pollo sin piel.

Huevos

Los huevos tienen una cantidad importante de vitamina D. La mejor parte del huevo es la yema, aunque también contienen colesterol. Combina el consumo de huevo con otros alimentos ricos en vitamina D como los hongos y el hígado de vaca.

Nueces

Las nueces y otros frutos secos son una buena fuente de grasas saludables, proteínas y minerales como magnesio, además de calcio. Un puñado de almendras, semillas de girasol o pistaches te mantendrán con un bajo riesgo de padecer osteoporosis.

También hay alimentos que debes evitar para mantener la salud de tus huesos. Primero, están los que tienen un alto contenido de sodio, porque estos hacen que el cuerpo libere el calcio. Tampoco es recomendable el exceso de consumo de alcohol y cafeína, porque dificultan la absorción del calcio y promueven la pérdida de masa ósea.